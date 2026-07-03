Халл Сити вновь попробует купить трансферную цель Шахтера
«Тигры» продолжают торги с «Гремио» по Габриэлю Меку
Клуб английской Премьер-лиги «Халл Сити» не оставляет попыток подписать 18-летнего атакующего хавбека «Гремио» Габриэля Мека.
По информации журналиста Саймона Бьянкини, «тигры» готовят новую попытку купить футболиста, потерпев неудачу по прежнему предложению в размере 11,5 миллионов евро.
Английский клуб пока далек от 20 миллионов евро, которые требует за Мека «Гремио».
Также за ситуацией следят «Шахтер» и неназванный итальянский клуб.
Новый раунд переговоров по Меку между «Халл Сити» и «Гремио» должен состояться на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов заплатить за Мека 15 миллионов евро.
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