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Бразилия
03 июля 2026, 21:29 |
396
0

Халл Сити вновь попробует купить трансферную цель Шахтера

«Тигры» продолжают торги с «Гремио» по Габриэлю Меку

03 июля 2026, 21:29 |
396
0
Халл Сити вновь попробует купить трансферную цель Шахтера
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Клуб английской Премьер-лиги «Халл Сити» не оставляет попыток подписать 18-летнего атакующего хавбека «Гремио» Габриэля Мека.

По информации журналиста Саймона Бьянкини, «тигры» готовят новую попытку купить футболиста, потерпев неудачу по прежнему предложению в размере 11,5 миллионов евро.

Английский клуб пока далек от 20 миллионов евро, которые требует за Мека «Гремио».

Также за ситуацией следят «Шахтер» и неназванный итальянский клуб.

Новый раунд переговоров по Меку между «Халл Сити» и «Гремио» должен состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов заплатить за Мека 15 миллионов евро.

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Габриэль Мек Халл Сити Гремио Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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