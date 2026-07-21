ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продала вингера в Олимпиакос

Греческий «Олимпиакос» официально объявил о подписании 21-летнего вингера «Жироны» Жоэля Роки.

По информации портала Transfermarkt, Жоэль обошелся «Олимпиакосу» в 5 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2029 года.

Рока в детстве играл в академии «Барселоны», но именно в «Жироне» получил путевку во взрослый футбол.

После дебюта за «Жирону» в 2022 году Жоэль попробовал себя в «Мирандесе» на правах аренды в сезоне 2024/25. После возвращения вингер закрепился в каталонском клубе и провел там полный сезон 2025/26.

В составе «Жироны» Рока отыграл 38 матчей, в которых забил три мяча и отдал один ассист.