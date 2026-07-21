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Греция
21 июля 2026, 19:18 | Обновлено 21 июля 2026, 19:38
257
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продала вингера в Олимпиакос

Жоэль Рока впервые будет играть за клуб вне Испании

21 июля 2026, 19:18 | Обновлено 21 июля 2026, 19:38
257
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продала вингера в Олимпиакос
ФК Олимпиакос. Жоэль Рока
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Греческий «Олимпиакос» официально объявил о подписании 21-летнего вингера «Жироны» Жоэля Роки.

По информации портала Transfermarkt, Жоэль обошелся «Олимпиакосу» в 5 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2029 года.

Рока в детстве играл в академии «Барселоны», но именно в «Жироне» получил путевку во взрослый футбол.

После дебюта за «Жирону» в 2022 году Жоэль попробовал себя в «Мирандесе» на правах аренды в сезоне 2024/25. После возвращения вингер закрепился в каталонском клубе и провел там полный сезон 2025/26.

В составе «Жироны» Рока отыграл 38 матчей, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

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Андрей Витренко Источник: ФК Олимпиакос
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