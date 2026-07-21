ОФИЦИАЛЬНО. Жирона продала вингера в Олимпиакос
Жоэль Рока впервые будет играть за клуб вне Испании
Греческий «Олимпиакос» официально объявил о подписании 21-летнего вингера «Жироны» Жоэля Роки.
По информации портала Transfermarkt, Жоэль обошелся «Олимпиакосу» в 5 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2029 года.
Рока в детстве играл в академии «Барселоны», но именно в «Жироне» получил путевку во взрослый футбол.
После дебюта за «Жирону» в 2022 году Жоэль попробовал себя в «Мирандесе» на правах аренды в сезоне 2024/25. После возвращения вингер закрепился в каталонском клубе и провел там полный сезон 2025/26.
В составе «Жироны» Рока отыграл 38 матчей, в которых забил три мяча и отдал один ассист.
🔴⚪️⚡ Welcome to the Olympiacos family, 𝐉𝐨𝐞𝐥 𝐑𝐨𝐜𝐚! pic.twitter.com/ICMmu7X3LJ— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2026
🔴⚪🇪🇸 It’s Joel Roca's time pic.twitter.com/RAbL0CL0VT— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2026
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