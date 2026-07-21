Президент клуба УПЛ: «Почему к нашим детям относятся как к гастарбайтерам?»

Президент ковалевского «Колоса» Андрей Засуха высказался по поводу изменений в лимите на легионеров:

«Хотелось бы, чтобы на окончательное решение влияла прежде всего позиция тех руководителей клубов, которые реально работают над развитием украинского футбола, заботятся об укреплении и расширении инфраструктуры, обеспечивают режим наибольшего поощрения собственным академиям, стремятся готовить кадры для национальных сборных. Я не буду отвечать за тех, кто настаивает на сохранении лимита. Очевидно, у каждого из них — свои мотивы, свои аргументы поступать именно так. Скажу только за себя и за «Колос».

Нам есть чем гордиться. В своё время за два сезона клуб из Коваливки — самого маленького населённого пункта, когда-либо представленного в элите украинского футбола, — прошёл путь от дебютанта до участника еврокубков. Помимо первой команды клуба, сегодня функционируют «Колос-2», «Колос» U-21 и U-19, женская команда и команда по ампфутболу «Колос-Буревой», а также команды всех возрастных категорий академии.

Вся эта структура сохраняется и поддерживается в надлежащем состоянии, несмотря на полномасштабную войну. Более того — мы не прекращаем и футбольное строительство, пытаясь заглянуть в завтрашний день, понять своё место в нём, свои перспективы.

Именно в связи с этим считаю, что ослабление лимита на легионеров — путь, мягко говоря, ошибочный и недальновидный. Общаясь с родителями учеников детской школы «Колоса», слышал уже много вопросов на эту тему — мол, почему к нашим детям в нашей же стране относятся как к гастарбайтерам? Почему преференции отдаются бразильцам или африканцам, а мечты своих воспитанников — достичь спортивных вершин, пробиться к месту под футбольным солнцем — становятся всё более призрачными?

Понимаю и всем сердцем разделяю стремление Украины стать полноправным членом европейского сообщества. В футболе — тоже. Но ведь в Европе, за редким исключением, не только устанавливают равные права для игроков всех стран-членов ЕС, но и — в первую очередь — защищают собственное молодое поколение! Там создают условия не только для качественной подготовки резерва, но и четко прокладывают пути для реализации таланта юных звезд.

Наш случай в этом плане — отнюдь не исключение: Украина сегодня находится в таком положении, что о будущем нужно заботиться уже сейчас. А футбольное будущее — это именно те малыши, которые приходят в футбольные секции с надеждой: сначала надеть форму «Колоса» (можете вписать любой клуб), затем пробиться в первую команду клуба, а впоследствии — попасть в сборную. Нельзя перечеркивать эти надежды чьим-то руководящим пером, потакая тем, кто не привык работать «на перспективу», но имеет тактические планы по достижению турнирного результата, подкрепленные соответствующими финансовыми возможностями. Иначе мы и у детей отбиваем охоту к футболу, и сборные Украины обрекаем на кадровый голод через несколько лет.

Я — не против честной конкуренции, она закаляет. Я не против законов футбольного «рынка». Однако и они, на мой взгляд, должны не только соответствовать мировым тенденциям, но и учитывать украинские реалии. Мы не можем забывать, в какой период истории и в какой стране живем, кого представляем, для кого играем...»