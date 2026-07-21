Челси нашел покупателя на игрока, который не смог заменить Мудрика

«Астон Вилла» начала переговоры с «Челси» по поводу перехода 22-летнего аргентинского вингера Алехандро Гарначо.

«Вилланы» хотят взять игрока в аренду с правом выкупа. Параллельно ведутся переговоры с самим футболистом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансфер Гарначо одобрил лично главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Футболист перешёл в «Челси» год назад за 46 миллионов евро из «Манчестер Юнайтед». Аргентинец должен был заменить дисквалифицированного украинца Михаила Мудрика, однако не произвёл впечатления на тренерский штаб «синих». В прошлом сезоне Алехандро забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 43 матчах за «синих».