Челси нужен игрок сборной Франции. Клуб начал переговоры

Челси начал переговоры с Кристал Пэлас по трансферу центрального защитника сборной Франции Максанса Лакруа.

Сообщается, что клуб хочет получить за своего основного игрока не менее 60 миллионов фунтов. Синие намерены до старта сезона усилить центр обороны футболистом с опытом игры в АПЛ, который сразу станет основным.

26-летний Лакруа в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.