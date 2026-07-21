Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси нужен игрок сборной Франции. Клуб начал переговоры
Англия
21 июля 2026, 17:55 | Обновлено 21 июля 2026, 18:07
206
0

Челси нужен игрок сборной Франции. Клуб начал переговоры

Лакруа может перебраться в команду Марески

21 июля 2026, 17:55 | Обновлено 21 июля 2026, 18:07
206
0
Челси нужен игрок сборной Франции. Клуб начал переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Максанс Лакруа
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Челси начал переговоры с Кристал Пэлас по трансферу центрального защитника сборной Франции Максанса Лакруа.

Сообщается, что клуб хочет получить за своего основного игрока не менее 60 миллионов фунтов. Синие намерены до старта сезона усилить центр обороны футболистом с опытом игры в АПЛ, который сразу станет основным.

26-летний Лакруа в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

По теме:
ТЕРРИ: «Этот игрок выбрал Челси, а не Арсенал, потому что хочет выиграть ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо, покинувший Украину, сменил клуб за границей
Лучший игрок ЧМ-2026 хочет в Реал. Сделку блокирует президент
Максанс Лакруа Челси Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Футбол | 20 июля 2026, 22:09 0
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту

Пеп Гвардиола не принял предложение Федерации футбола Италии

Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Футбол | 21 июля 2026, 07:57 24
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу

Аргентинская футбольная ассоциация готова поддержать россиян

Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро
Футбол | 21.07.2026, 15:14
Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро
Барселона договорилась о трансфере перспективного вингера за 8,5 млн евро
Скандальный футболист покинул лагерь Динамо. Карьера в Киеве завершена
Футбол | 21.07.2026, 11:11
Скандальный футболист покинул лагерь Динамо. Карьера в Киеве завершена
Скандальный футболист покинул лагерь Динамо. Карьера в Киеве завершена
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 08:18
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
20.07.2026, 02:10 4
Волейбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
20.07.2026, 11:00 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
20.07.2026, 08:58 1
Футбол
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
20.07.2026, 07:23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем