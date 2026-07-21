ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо, покинувший Украину, сменил клуб за границей
Виктор Близниченко договорился о сотрудничестве с «Гагрой» Желько Любеновича
Украинский вингер Виктор Близниченко, который является воспитанником киевского «Динамо», официально сменил клуб в чемпионате Грузии.
Бывший игрок юношеской сборной Украины покинул «Торпедо» Кутаиси, где не имел регулярного игрового времени, и присоединился к другому клубу элитного дивизиона – «Гагре».
Пресс-служба тбилисской команды решила не разглашать условия перехода и срок действия контракта, но поздравила 23-летнего украинца с присоединением к коллективу.
Близниченко начинал свою карьеру в структуре киевского «Динамо», где играл за U-17, U-19 и U-21. Защищал цвета «Ингульца» и «Кривбасса», где играл на правах аренды.
В августе 2024 года присоединился к «Оболони», а с января 2026-го защищал цвета грузинского «Торпедо», где за шесть матчей отличился одной результативной передачей.
«Гагра» занимает девятое место в турнирной таблиц. Главным тренером тбилисской команды является хорошо известный украинским болельщикам специалист Желько Любенович – экс-тренер «Зари», «Миная», «Ворсклы».
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