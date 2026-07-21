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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 17:57 | Обновлено 21 июля 2026, 17:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо, покинувший Украину, сменил клуб за границей

Виктор Близниченко договорился о сотрудничестве с «Гагрой» Желько Любеновича

21 июля 2026, 17:57 | Обновлено 21 июля 2026, 17:58
343
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо, покинувший Украину, сменил клуб за границей
Instagram. Виктор Близниченко
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Украинский вингер Виктор Близниченко, который является воспитанником киевского «Динамо», официально сменил клуб в чемпионате Грузии.

Бывший игрок юношеской сборной Украины покинул «Торпедо» Кутаиси, где не имел регулярного игрового времени, и присоединился к другому клубу элитного дивизиона – «Гагре».

Пресс-служба тбилисской команды решила не разглашать условия перехода и срок действия контракта, но поздравила 23-летнего украинца с присоединением к коллективу.

Близниченко начинал свою карьеру в структуре киевского «Динамо», где играл за U-17, U-19 и U-21. Защищал цвета «Ингульца» и «Кривбасса», где играл на правах аренды.

В августе 2024 года присоединился к «Оболони», а с января 2026-го защищал цвета грузинского «Торпедо», где за шесть матчей отличился одной результативной передачей.

«Гагра» занимает девятое место в турнирной таблиц. Главным тренером тбилисской команды является хорошо известный украинским болельщикам специалист Желько Любенович – экс-тренер «Зари», «Миная», «Ворсклы».

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чемпионат Грузии по футболу Торпедо Кутаиси Гагра Желько Любенович Виктор Близниченко Динамо Киев Оболонь Киев трансферы
Николай Тытюк Источник: Instagram
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