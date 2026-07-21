Игрок сборной Аргентины: «Так много людей ждали нашего провала»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал поражение национальной команды в финале чемпионата мира-2026.

19 июля «Альбиселесте» уступили в решающем матче сборной Испании (0:1).

«Я вижу, как много людей ждали нашего провала. Распространение безосновательных теорий заговора [в отношении Аргентины] на протяжении всего турнира было необходимо, чтобы найти оправдание тому, что эти люди так и не смогли почувствовать то, что чувствовали мы, аргентинцы», – заявил футболист.

Сборная Аргентины выступала на ЧМ-2026 в качестве действующего чемпиона мира. На протяжении турнира многие футболисты, тренеры, эксперты и болельщики намекали на пристрастность судей и ФИФА к южноамериканцам и их лидеру Лионелю Месси.