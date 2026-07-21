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Чемпионат мира
21 июля 2026, 16:57 | Обновлено 21 июля 2026, 17:41
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Игрок сборной Аргентины: «Так много людей ждали нашего провала»

Де Пауль возмущен мистификациями в отношении «Альбиселесте» на ЧМ-2026

21 июля 2026, 16:57 | Обновлено 21 июля 2026, 17:41
781
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Игрок сборной Аргентины: «Так много людей ждали нашего провала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Де Пауль
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал поражение национальной команды в финале чемпионата мира-2026.

19 июля «Альбиселесте» уступили в решающем матче сборной Испании (0:1).

«Я вижу, как много людей ждали нашего провала. Распространение безосновательных теорий заговора [в отношении Аргентины] на протяжении всего турнира было необходимо, чтобы найти оправдание тому, что эти люди так и не смогли почувствовать то, что чувствовали мы, аргентинцы», – заявил футболист.

Сборная Аргентины выступала на ЧМ-2026 в качестве действующего чемпиона мира. На протяжении турнира многие футболисты, тренеры, эксперты и болельщики намекали на пристрастность судей и ФИФА к южноамериканцам и их лидеру Лионелю Месси.

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Родриго Де Пауль сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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Так и должно быть,когда ваша федерация поддерживает террористов..
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