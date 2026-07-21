Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо получил плохую новость о Лунине
Испания
21 июля 2026, 23:22 |
1230
1

Моуриньо получил плохую новость о Лунине

Вратарь получил травму

21 июля 2026, 23:22 |
1230
1 Comments
Моуриньо получил плохую новость о Лунине
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не принял участия в утренней тренировке команды во вторник.

27-летний голкипер не вышел на поле вместе с партнерами и занимался по индивидуальной программе на территории клубной базы.

По информации источника, вратарь не тренировался со всеми партнерами из-за чрезмерной мышечной нагрузки и легкого мышечного растяжения.

В сезоне 2025/26 Андрей Лунин провел за мадридский «Реал» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и оформил 1 «сухой» матч.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определил круг футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.

По теме:
Альварес сорвал громкий обмен между Атлетико и Арсеналом
ВИДЕО. Узнали? Звезда Реала изменил внешность
«Удивляться не нужно». В Турции оценили ситуацию звезды сборной Украины
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Футбол | 21 июля 2026, 10:17 10
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира

Футболист сборной Аргентины решил завершить карьеру в составе национальной команды

Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21 июля 2026, 08:18 39
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Новый лидер! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026

Лидером стал Ламин Ямаль

Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Футбол | 21.07.2026, 20:02
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Футбол | 21.07.2026, 06:58
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 23:59
Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026
Инфантино обратился к сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якщо при травмованому Куртуа травмуваася і Лунін, то Андрій може втратити другого номера в Реалі. Вийде молодий Гонзалес і використає свій шанс.
Ответить
+1
Популярные новости
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
20.07.2026, 22:09
Футбол
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
20.07.2026, 08:22 14
Футбол
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 164
Футбол
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
20.07.2026, 07:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем