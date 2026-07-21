Моуриньо получил плохую новость о Лунине

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не принял участия в утренней тренировке команды во вторник.

27-летний голкипер не вышел на поле вместе с партнерами и занимался по индивидуальной программе на территории клубной базы.

По информации источника, вратарь не тренировался со всеми партнерами из-за чрезмерной мышечной нагрузки и легкого мышечного растяжения.

В сезоне 2025/26 Андрей Лунин провел за мадридский «Реал» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и оформил 1 «сухой» матч.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определил круг футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.