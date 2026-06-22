Моуриньо выгонит пятерых игроков Реала и принял решение по поводу Лунина
Тренер планирует масштабную чистку
Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определил круг футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.
По информации испанских СМИ, в список кандидатов на уход попали Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Франко Мастантуоно.
Ни Фран Гарсия, ни Альваро Каррерас не смогли убедить тренерский штаб, а Ферлан Менди продолжает страдать от проблем со здоровьем. Именно поэтому «сливочные» рассматривают варианты обновления этой позиции.
Неожиданно в список возможных уходов попал и Эдуардо Камавинга. Что касается Франко Мастантуоно, то «Реал» не планирует прощаться с аргентинцем окончательно. Наиболее вероятным сценарием считается аренда, которая позволит молодому футболисту получить больше игровой практики и продолжить развитие.
Вратарскую линию Жозе не планирует менять – Тибо Куртуа и Андрей Лунин останутся в клубе на следующий сезон.
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