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  4. Моуриньо выгонит пятерых игроков Реала и принял решение по поводу Лунина
Испания
22 июня 2026, 07:32 |
1589
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Моуриньо выгонит пятерых игроков Реала и принял решение по поводу Лунина

Тренер планирует масштабную чистку

22 июня 2026, 07:32 |
1589
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Моуриньо выгонит пятерых игроков Реала и принял решение по поводу Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определил круг футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.

По информации испанских СМИ, в список кандидатов на уход попали Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Франко Мастантуоно.

Ни Фран Гарсия, ни Альваро Каррерас не смогли убедить тренерский штаб, а Ферлан Менди продолжает страдать от проблем со здоровьем. Именно поэтому «сливочные» рассматривают варианты обновления этой позиции.

Неожиданно в список возможных уходов попал и Эдуардо Камавинга. Что касается Франко Мастантуоно, то «Реал» не планирует прощаться с аргентинцем окончательно. Наиболее вероятным сценарием считается аренда, которая позволит молодому футболисту получить больше игровой практики и продолжить развитие.

Вратарскую линию Жозе не планирует менять – Тибо Куртуа и Андрей Лунин останутся в клубе на следующий сезон.

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Жозе Моуриньо Франко Мастантуоно Эдуардо Камавинга ПСЖ - Реал Мадрид Андрей Лунин Фран Гарсия Альваро Каррерас
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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Та ясно все з Луніним при любих розкладах полірує лавку
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