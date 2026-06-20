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  4. Моуриньо запланировал семь трансферов для Реала
Испания
20 июня 2026, 02:32 |
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Моуриньо запланировал семь трансферов для Реала

Тренер продолжает укреплять команду

20 июня 2026, 02:32 |
160
0
Моуриньо запланировал семь трансферов для Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо не собирается останавливаться на уже осуществленных подписаниях и настаивает на дальнейшем укреплении состава перед новым сезоном.

Португальский специалист считает, что команде необходимо ещё как минимум семь новых игроков, чтобы вернуть доминирование в Испании и вновь бороться за победу в Лиге чемпионов.

Одним из главных приоритетов наставника остаётся центральный защитник. Несмотря на подписание Ибраимы Конате, Моуриньо хочет заполучить ещё одного топ-защитника. Среди кандидатов называются Рубен Диаш из «Манчестер Сити», Алессандро Бастони из «Интера» и Нико Шлоттербек из «Боруссии» Дортмунд.

Также «Реал» работает над усилением средней линии. Главной мечтой тренера остается полузащитник «Челси» Энцо Фернандес. Кроме того, мадридцы внимательно следят за Матеушем Фернандешем, который считается одним из самых перспективных молодых полузащитников Европы.

В клубе уже решили вопрос с левым флангом обороны после перехода Марка Кукурельи, однако руководство не исключает ещё одного громкого трансфера в атаку. Президент «Реала» Флорентино Перес стремится усилить линию атаки, в которой уже выступают Килиан Мбаппе, Винисиус и Джуд Беллингем.

Среди молодых талантов, за которыми следит мадридский клуб, остается и полузащитник «Лилля» Айюб Буадди.

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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