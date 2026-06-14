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Бельгия
14 июня 2026, 19:34 | Обновлено 14 июня 2026, 19:43
158
0

ЧМ-2026 может стать последним для лидера Реала

Тибо Куртуа может последний раз сыграть на мундиале

14 июня 2026, 19:34 | Обновлено 14 июня 2026, 19:43
158
0
ЧМ-2026 может стать последним для лидера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил о том, что чемпионат мира 2026 может стать последним в его карьере:

«Не знаю, стоит ли сейчас говорить о будущем, но вероятность того, что я не продлю контракт после этого турнира, выше, чем вероятность того, что продлю.

Я всё ещё хочу играть ещё несколько лет. Но при этом нужно беречь своё здоровье. Моя семья здесь, потому что этот турнир может стать для меня последним.

Если мы хорошо выступим на чемпионате мира, то, конечно, я могу продолжить. Также важно и в дальнейшем чувствовать ту замечательную атмосферу, которая царит в команде. После турнира мне нужно будет обсудить это с главным тренером, техническим директором Венсаном Маннартом и врачами.

Я заметил, что во время международных пауз можно немного отдохнуть и спокойно поработать в тренажерном зале. Кроме того, за последние полтора года у меня было больше мелких физических проблем и травм, поэтому естественно, что начинаешь больше думать о будущем.

Я задумываюсь о том, чтобы передать эстафету следующему поколению. У нас подрастает много талантливых игроков, таких как Сен Ламменс и Майк Пендерс»

В прошедшем сезоне на счету Тибо Куртуа 45 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими.

Бельгия на групповом этапе чемпионата мира сыграет с Египтом, Новой Зеландией и Ираном.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» усилится лидером «Челси».

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Даниил Кирияка Источник: Tribal Football
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