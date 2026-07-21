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Франция
21 июля 2026, 14:35 | Обновлено 21 июля 2026, 14:49
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Топ-20 игроков с наибольшим количеством матчей под руководством Дешама

В период с 2012 по 2026 год четверо футболистов сыграли 100+ матчей за французскую сборную

21 июля 2026, 14:35 | Обновлено 21 июля 2026, 14:49
118
0
Топ-20 игроков с наибольшим количеством матчей под руководством Дешама
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн
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124 футболиста выступали за сборную Франции под руководством Дидье Дешама (2012-2026).

Лишь четверо из них сыграли 100+ матчей в составе «синих».

Антуан Гризманн является рекордсменом сборной Франции по количеству сыгранных матчей под руководством Дешама, выйдя на поле в 137 поединках.

На втором месте в данном рейтинге расположен Оливье Жиру, сыгравший 128 поединков.

Замыкает тройку гвардейцев Уго Льорис со 108 матчами.

Четвертым игроком со 100+ поединками после ЧМ-2026 стал Килиан Мбаппе (106).

Упомянем 20 футболистов, которых Дешам использовал чаще всего в играх за сборную Франции.

Топ-20 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции под руководством Дидье Дешама (2012–2026)

137 – Антуан Гризманн
128 – Оливье Жира
108 – Уго Льорис
106 – Килиан Мбаппе
93 – Рафаэль Варан
91 – Поль Погба
80 – Блез Матюиди
69 – Н'Голо Канте
68 – Мусса Сиссоко
67 – Усман Дембеле
66 – Адриан Рабьо
64 – Люка Динь
61 – Кингсли Коман
56 – Жюль Кунде
55 – Бенжамен Повар
50 – Орельен Тчуамени
49 – Тео Эрнандес
48 – Карим Бензема
48 – Майк Меньян
47 – Лоран Косельни

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сборная Франции по футболу Дидье Дешам статистика Антуан Гризманн Оливье Жиру Килиан Мбаппе Уго Льорис
Сергей Турчак Источник: Instagram
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