Топ-20 игроков с наибольшим количеством матчей под руководством Дешама

124 футболиста выступали за сборную Франции под руководством Дидье Дешама (2012-2026).

Лишь четверо из них сыграли 100+ матчей в составе «синих».

Антуан Гризманн является рекордсменом сборной Франции по количеству сыгранных матчей под руководством Дешама, выйдя на поле в 137 поединках.

На втором месте в данном рейтинге расположен Оливье Жиру, сыгравший 128 поединков.

Замыкает тройку гвардейцев Уго Льорис со 108 матчами.

Четвертым игроком со 100+ поединками после ЧМ-2026 стал Килиан Мбаппе (106).

Упомянем 20 футболистов, которых Дешам использовал чаще всего в играх за сборную Франции.

Топ-20 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции под руководством Дидье Дешама (2012–2026)

137 – Антуан Гризманн

128 – Оливье Жира

108 – Уго Льорис

106 – Килиан Мбаппе

93 – Рафаэль Варан

91 – Поль Погба

80 – Блез Матюиди

69 – Н'Голо Канте

68 – Мусса Сиссоко

67 – Усман Дембеле

66 – Адриан Рабьо

64 – Люка Динь

61 – Кингсли Коман

56 – Жюль Кунде

55 – Бенжамен Повар

50 – Орельен Тчуамени

49 – Тео Эрнандес

48 – Карим Бензема

48 – Майк Меньян

47 – Лоран Косельни