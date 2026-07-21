Один из лидеров ЛНЗ вернулся в строй после травмы

Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ прибыли в польский Плоцк, где 23 июля в поединке второго раунда Лиги конференций будут принимать бельгийский «Гент».

По имеющейся информации, уже восстановился после повреждения, полученного на словенском сборе в спарринге с загребским «Динамо», защитник Денис Кузык. Один из ведущих игроков черкасчан сможет помочь команде в историческом матче с «Гентом».

К сожалению, участие в поединке двух легионеров – костариканца Джевисона Беннета и косовара Мухаррема Яшари – под вопросом.

Матч в Плоцке начнется в 21:30 по Киеву, а в Бельгии соперники померяются силами 30 июля.

Ранее Мирон Маркевич назвал главную проблему ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций.