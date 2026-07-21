Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал главную проблему ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций
Лига конференций
21 июля 2026, 08:08 |
1186
1

Маркевич назвал главную проблему ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций

Легендарный тренер считает, что «фиолетовым» не хватит опыта

21 июля 2026, 08:08 |
1186
1 Comments
Маркевич назвал главную проблему ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о дебюте черкасского «ЛНЗ» в еврокубках — подопечные Виталия Пономарева впервые в истории клуба сыграют в Лиге конференций.

– В Лиге конференций дебютирует «ЛНЗ».

– Опыта, конечно, черкасчанам не хватит. Это несколько иной уровень. Но нужно выходить и играть. «Гент» или «Копенгаген» – команды среднего уровня. Если хорошо подготовились, то и должны это показать на поле, – сказал Маркевич.

ЛНЗ дебютирует в еврокубках уже в четверг, 23 июля. Матч ЛНЗ – Гент начнется в 21:30 по киевскому времени. А уже 30 июля команды проведут ответный матч. Начало второго матча также запланировано на 21:30 по киевскому времени.

По теме:
Испания, Франция и... Кабо-Верде. Маркевич – о прошедшем чемпионате мира
ЛНЗ – Гент. Второй раунд Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций ЛНЗ – Гент
Мирон Маркевич ЛНЗ Черкассы Лига конференций Гент
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
Футбол | 21 июля 2026, 03:21 2
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ

Ромео и Круз посетили решающий матч турнира вместе с Ким Тернбулл и Джеки Апостел

Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Футбол | 20 июля 2026, 11:00 0
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины

Решающий гол в матче забил Торрес

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
Футбол | 21.07.2026, 08:48
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Бокс | 20.07.2026, 09:41
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Футбол | 20.07.2026, 20:29
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так " ...не вистачає досвіду..." чи"... виходити та грати..."?   Юашніки у своєму дебільному стані. За... з цим Маркевичем - на всі дірки затичка.
Ответить
0
Популярные новости
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
С кем Украина сыграет в четвертьфинале Лиги наций?
20.07.2026, 02:10 4
Волейбол
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
20.07.2026, 07:37 18
Футбол
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 163
Футбол
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
21.07.2026, 06:58 2
Футбол
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 14
Волейбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем