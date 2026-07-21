Маркевич назвал главную проблему ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о дебюте черкасского «ЛНЗ» в еврокубках — подопечные Виталия Пономарева впервые в истории клуба сыграют в Лиге конференций.

– В Лиге конференций дебютирует «ЛНЗ».

– Опыта, конечно, черкасчанам не хватит. Это несколько иной уровень. Но нужно выходить и играть. «Гент» или «Копенгаген» – команды среднего уровня. Если хорошо подготовились, то и должны это показать на поле, – сказал Маркевич.

ЛНЗ дебютирует в еврокубках уже в четверг, 23 июля. Матч ЛНЗ – Гент начнется в 21:30 по киевскому времени. А уже 30 июля команды проведут ответный матч. Начало второго матча также запланировано на 21:30 по киевскому времени.