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Лига конференций
18 июля 2026, 00:07 | Обновлено 18 июля 2026, 00:24
228
0

Три игрока ЛНЗ могут не успеть восстановиться к игре с Гентом

Под вопросом два легионера и украинец

18 июля 2026, 00:07 | Обновлено 18 июля 2026, 00:24
228
0
Три игрока ЛНЗ могут не успеть восстановиться к игре с Гентом
ФК ЛНЗ
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Как стало известно Sport.ua, медперсонал ЛНЗ прилагает усилия, чтобы к первому поединку второго квалификационного раунда Лиги конференций с бельгийским «Гентом» опустел клубный лазарет.

По имеющейся информации, еще восстанавливаются после повреждений костариканец Джевисон Беннетт, косовар Мухаррем Яшари и Денис Кузык, которые не смогли принять участие в заключительном спарринге на словенском сборе с турецким «Гезтепе».

Черкасская команда сыграет с «Гентом» 23 июля в польском Плоцке, а ответный матч состоится 30 июля в Бельгии.

Ранее черкасский ЛНЗ провел последний контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

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ВИДЕО. Игрок решил, что матч остановлен. Через минуту его команда вылетела
инсайд Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент Джевисон Беннетт Мухаррем Яшари Денис Кузык
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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