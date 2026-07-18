Три игрока ЛНЗ могут не успеть восстановиться к игре с Гентом

Как стало известно Sport.ua, медперсонал ЛНЗ прилагает усилия, чтобы к первому поединку второго квалификационного раунда Лиги конференций с бельгийским «Гентом» опустел клубный лазарет.

По имеющейся информации, еще восстанавливаются после повреждений костариканец Джевисон Беннетт, косовар Мухаррем Яшари и Денис Кузык, которые не смогли принять участие в заключительном спарринге на словенском сборе с турецким «Гезтепе».

Черкасская команда сыграет с «Гентом» 23 июля в польском Плоцке, а ответный матч состоится 30 июля в Бельгии.

Ранее черкасский ЛНЗ провел последний контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.