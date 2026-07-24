Составлена сборная разочарований ЧМ-2026. В списке топ-игроки

В списке нашлось место топ-футболистам Вирджилу ван Дейку, Флориану Вирцу, Неймару и другим.

Известный портал ESPN составил сборную разочарований ЧМ-2026 – игроков, которые проявили себя хуже, чем ожидалось.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua

Не пропусти главное!

Следи за нами в Google и соцсетях