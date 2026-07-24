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Чемпионат мира
24 июля 2026, 16:33 | Обновлено 24 июля 2026, 16:44
164
0

Составлена сборная разочарований ЧМ-2026. В списке топ-игроки

Ван Дейк, Вирц, Неймар и другие по версии ESPN

24 июля 2026, 16:33 | Обновлено 24 июля 2026, 16:44
164
0
Составлена сборная разочарований ЧМ-2026. В списке топ-игроки
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк
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Известный портал ESPN составил сборную разочарований ЧМ-2026 – игроков, которые проявили себя хуже, чем ожидалось.

В списке нашлось место топ-футболистам Вирджилу ван Дейку, Флориану Вирцу, Неймару и другим.

Сборная разочарований: Муслера (Уругвай) – О'Райли (Англия) – ван Дейк (Нидерланды), Гехи (Англия), Киммих (Германия) – Мактоминей (Шотландия), Вальверде (Уругвай) – Пулишич (США), Фернандеш (Португалия), Вирц (Германия) – Неймар (Бразилия).

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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