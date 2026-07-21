Бенфика сообщила Реалу о своем решении по Трубину
«Орлы» готовы продать вратаря, но только за 40 миллионов евро
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин попал в сферу интересов сразу двух европейских грандов — мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».
По информации португальских СМИ, «Ювентус» уже связывался с представителями 24-летнего голкипера, чтобы обсудить возможный трансфер. В то же время «Бенфика» не намерена дешево отпускать одного из своих лидеров.
Лиссабонский клуб готов рассмотреть продажу Трубина, но только в том случае, если «Реал» или «Ювентус» сделают предложение в размере 40 миллионов евро.
Несмотря на жесткую позицию в отношении трансфера, «Бенфика» уже работает над возможной заменой вратаря. Основным кандидатом считается голкипер «Браги» Лукаш Горничек.
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