Бенфика сообщила Реалу о своем решении по Трубину

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин попал в сферу интересов сразу двух европейских грандов — мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

По информации португальских СМИ, «Ювентус» уже связывался с представителями 24-летнего голкипера, чтобы обсудить возможный трансфер. В то же время «Бенфика» не намерена дешево отпускать одного из своих лидеров.

Лиссабонский клуб готов рассмотреть продажу Трубина, но только в том случае, если «Реал» или «Ювентус» сделают предложение в размере 40 миллионов евро.

Несмотря на жесткую позицию в отношении трансфера, «Бенфика» уже работает над возможной заменой вратаря. Основным кандидатом считается голкипер «Браги» Лукаш Горничек.