В Мадриде ждут ещё одну звезду сборной Украины

Мадридский «Реал» включился в борьбу за украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

По информации источника, «сливочные» рассматривают 24-летнего вратаря сборной Украины как один из вариантов для усиления позиции №1.

Сообщается, что «Бенфика» готова рассматривать предложения по украинцу, начиная от 20 миллионов евро. Это значительно меньше предыдущей оценки, которая составляла около 40 миллионов.

Интерес мадридского клуба может быть связан с назначением Жозе Моуриньо на должность главного тренера. СМИ отмечают, что хорошие отношения португальского специалиста с украинским вратарем могут повлиять на решение «Реала». Еще одним фактором является неопределенное будущее Андрея Лунина.

В то же время сам Трубин, по информации источников, не против сменить клуб. Украинский вратарь стремится попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов.