В Мадриде ждут ещё одну звезду сборной Украины
Трубин может перейти в «Реал»
Мадридский «Реал» включился в борьбу за украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.
По информации источника, «сливочные» рассматривают 24-летнего вратаря сборной Украины как один из вариантов для усиления позиции №1.
Сообщается, что «Бенфика» готова рассматривать предложения по украинцу, начиная от 20 миллионов евро. Это значительно меньше предыдущей оценки, которая составляла около 40 миллионов.
Интерес мадридского клуба может быть связан с назначением Жозе Моуриньо на должность главного тренера. СМИ отмечают, что хорошие отношения португальского специалиста с украинским вратарем могут повлиять на решение «Реала». Еще одним фактором является неопределенное будущее Андрея Лунина.
В то же время сам Трубин, по информации источников, не против сменить клуб. Украинский вратарь стремится попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов.
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