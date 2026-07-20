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Испания
20 июля 2026, 21:07 | Обновлено 20 июля 2026, 21:30
2549
0

В Мадриде ждут ещё одну звезду сборной Украины

Трубин может перейти в «Реал»

20 июля 2026, 21:07 | Обновлено 20 июля 2026, 21:30
2549
0
В Мадриде ждут ещё одну звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Мадридский «Реал» включился в борьбу за украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

По информации источника, «сливочные» рассматривают 24-летнего вратаря сборной Украины как один из вариантов для усиления позиции №1.

Сообщается, что «Бенфика» готова рассматривать предложения по украинцу, начиная от 20 миллионов евро. Это значительно меньше предыдущей оценки, которая составляла около 40 миллионов.

Интерес мадридского клуба может быть связан с назначением Жозе Моуриньо на должность главного тренера. СМИ отмечают, что хорошие отношения португальского специалиста с украинским вратарем могут повлиять на решение «Реала». Еще одним фактором является неопределенное будущее Андрея Лунина.

В то же время сам Трубин, по информации источников, не против сменить клуб. Украинский вратарь стремится попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов.

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Бенфика трансферы Жозе Моуриньо Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник
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