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Чемпионат мира
21 июля 2026, 09:46 |
1360
0

«Претензии Месси безосновательны». Экс-арбитр ФИФА – о финале ЧМ-2026

По мнению Мирослава Ступара, словенец Винчич был на высоте

21 июля 2026, 09:46 |
1360
0
«Претензии Месси безосновательны». Экс-арбитр ФИФА – о финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в финале ЧМ, завершившегося победой испанцев над аргентинцами – 1:0.

«Несмотря на то, что в финале играла европейская сборная, ФИФА не побоялась доверить обслуживание решающего матча судье с этого континента – словенцу Славко Винчичу. Пожалуй, это – вознаграждение именитому балканцу, для которого из-за возрастного ценза это было одно из последних назначений в многолетней карьере.

И Винчич не подвел. Особенно в дебюте, когда хватало столкновений: он часто даже словом унимал страсти, прекрасно двигался, держал диагональ.

Некоторые эксперты после финального свистка отмечали, что Винчичу следовало быть более суровым и наказать аргентинцев за грубую игру в нескольких эпизодах. Он этого не сделал, потому что считал, что в их действиях не было агрессии. В конце концов, на ЧМ-2026 рефери работали взвешенно и не разбрасывались карточками.

Что касается удаления аргентинца Энцо Фернандеса, то здесь все по закону: первое предупреждение – за разговоры, второе – за опасную атаку соперника.

Кстати, Винчич проигнорировал просьбу Лионеля Месси наказать испанца Марка Кукурелью за то, что тот прикрыл рукой рот, что-то объясняя капитану аргентинцев. Однако Лео забыл, что, согласно указаниям ФИФА, такого наказания не избежать только в случае жестких столкновений. К счастью, в финале обошлось без разборок, так что претензии Месси были безосновательными.

На мой взгляд, Винчич очень хорошо справился со своими обязанностями».

Ранее Олег Блохин подвел итоги финала чемпионата мира.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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