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Чемпионат мира
20 июля 2026, 20:54 | Обновлено 20 июля 2026, 21:29
2640
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«Аргентина была никакая». Блохин поделился впечатлениями от финала ЧМ

Бурные события ЧМ-2026 не оставили равнодушным никого

20 июля 2026, 20:54 | Обновлено 20 июля 2026, 21:29
2640
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«Аргентина была никакая». Блохин поделился впечатлениями от финала ЧМ
ФК Динамо. Олег Блохин
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Чемпионат мира 2026 стал уже историей. О впечатлениях от финального поединка между Испанией и Аргентиной, как и об особенностях мундиаля в целом, в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал легендарный форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1975 Олег Блохин.

– Оправдал ли этот чемпионат мира ваши ожидания?

– В целом – да.

– Что вас больше всего удивило или порадовало?

– Удивила игра Аргентины в финале с Испанией. Аргентинская команда в этом матче вообще была никакой. Более того, ее игроки еще и устроили потасовку после завершения матча. Аргентинцы просто грубили, а не играли в футбол. Испания же – наоборот. Если ни одного удара по воротам со стороны сборной Аргентины за 90 минут не было, то как можно выиграть? Что это за игра вообще?

– За кого болели в финале?

– За испанцев. Но, несмотря на это, все же ожидал увидеть хороший футбол со стороны обеих команд. А вышло так, что играла одна Испания.

– Звание чемпиона мира сборная Испании получила заслуженно, и это даже не подвергается сомнению.

– Конечно. Это по ее игре не только в финале было очевидно.

– Кто кроме испанской сборной заслуживает добрых слов на этом футбольном форуме?

– Норвегия. Вспомнил бы и Марокко, и Египет неплохо играл, Кот-д’Ивуар. Многие команды выглядели вполне достойно.

– А кого бы отнесли к разочарованиям?

– Более всего – сборную Германии. А еще Бразилию. Эти две команды очень разочаровали. Не знаю, в чем причина, но от них я ожидал большего.

– Как думаете, неудачное выступление Германии в определенной степени связано с тем, что в ее составе играет немало натурализованных футболистов или, возможно, причина кроется в смене поколений?

– Немцы есть немцы. А то, сколько их – это уже другое дело. Они играют в любом клубе и имеют германское гражданство. Поэтому не думаю, что следует искать в этом причину.

– Многие к списку разочарований относят также и Нидерланды.

– Нидерландцы мне вообще – «не очень». Они особо не поразили. Впрочем, как и англичане. В полуфинальном матче с Аргентиной они играли вообще в непонятно что. Во втором тайме, когда до истечения основного времени оставалось минут тридцать, напрашивались замены. Причем их давно нужно было делать, тем более что их разрешается пять. Ведь левый фланг сборной Англии аргентинцы просто «порвали». Но это мое мнение со стороны.

– Как оцениваете судейство?

– Оно было безобразно. Вот, скажем, в финальной игре Испания – Аргентина должно было быть два удаления. Да и в отношении других арбитров тоже непонятно что. Судейство было странным – бывало, что разрешали играть несмотря на нарушения.

– Учитывая, что мундиаль проводился сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, многие участники с той или иной особенностью сталкивались впервые. Какие у вас в этой связи впечатления от проведения чемпионата?

– ФИФА заработала на этом мировом первенстве 15 миллиардов, а это сумасшедшие деньги. Ни один чемпионат мира до этого столько средств не приносил. Если учесть этот факт, то это означает, что решение провести его в трех странах было правильным. Вот слишком большой разброс расстояний – а это и время, и перелеты.

– А что скажете о таком нововведении, как гидропаузы?

– Что касается водопоя, то я вообще этого не понимаю. Разве что реклама... В некоторых матчах температура на стадионе была всего 23 градуса – это ведь никакая не жара. А так выходит, что в первом тайме один перерыв, затем идет игра, снова большой перерыв, а во втором тайме – очередная пауза на водопой. Для тренеров обеих команд это, пожалуй, хорошо – есть возможность подсказать, внести коррективы.

Ранее герой сборной Испании сделал заявление о Месси после финала ЧМ-2026.

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чемпионат мира по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина инсайд Мнение эксперта Олег Блохин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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