Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 19:47 | Обновлено 20 июля 2026, 20:41
1159
0

​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026

Торрес – об игре против Месси​

20 июля 2026, 19:47 | Обновлено 20 июля 2026, 20:41
1159
0
​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями от матча против Аргентины и признался, что присутствие Лионеля Месси на поле вызывает особые эмоции.

«В конце концов, когда в составе соперника играет Месси, ты всё равно немного нервничаешь. Но мы всегда стараемся оставаться верными своему стилю и показывать свой футбол», – сказал Торрес.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

По теме:
«Аргентина была никакая». Блохин поделился впечатлениями от финала ЧМ
ФОТО. Джанни, как же так? Трампа вырезали с фото ликующей сборной Испании
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина Ферран Торрес
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЕССИ: «Говорили, что судьи нам помогают, но снова пострадали именно мы»
Футбол | 20 июля 2026, 15:15 9
МЕССИ: «Говорили, что судьи нам помогают, но снова пострадали именно мы»
МЕССИ: «Говорили, что судьи нам помогают, но снова пострадали именно мы»

Лионель возмущен судейством в финале ЧМ

Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 20 июля 2026, 04:12 0
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком

Бенавидес не готов к противостоянию с украинцем

Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Футбол | 20.07.2026, 07:37
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Бокс | 20.07.2026, 08:39
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Футбол | 20.07.2026, 20:07
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
19.07.2026, 19:35 52
Волейбол
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
20.07.2026, 08:22 11
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 17
Футбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем