​Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями от матча против Аргентины и признался, что присутствие Лионеля Месси на поле вызывает особые эмоции.

«В конце концов, когда в составе соперника играет Месси, ты всё равно немного нервничаешь. Но мы всегда стараемся оставаться верными своему стилю и показывать свой футбол», – сказал Торрес.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.