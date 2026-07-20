Герой сборной Испании высказался о Месси после финала ЧМ-2026
Торрес – об игре против Месси
Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями от матча против Аргентины и признался, что присутствие Лионеля Месси на поле вызывает особые эмоции.
«В конце концов, когда в составе соперника играет Месси, ты всё равно немного нервничаешь. Но мы всегда стараемся оставаться верными своему стилю и показывать свой футбол», – сказал Торрес.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
Ferran Torres, autor del gol de España ante Argentina, habló tras la consagración 🇪🇸⚽️— Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026
💬 "Cuando tenés a Messi en el equipo contrario, entra el nerviosismo. Al final, siempre dependimos de nosotros y lo demostramos una vez más" pic.twitter.com/nRwx3VXV2Q
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