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Чемпионат мира
21 июля 2026, 13:39 |
1034
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Определился главный фаворит чемпионата мира, который состоится в 2030 году

Сборная Испании имеет самые высокие шансы, чтобы победить на втором мундиале подряд

21 июля 2026, 13:39 |
1034
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Определился главный фаворит чемпионата мира, который состоится в 2030 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании по футболу
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В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника со счетом 1:0.

После завершения мундиаля аналитики составили рейтинг фаворитов следующего турнира, который пройдет в шести странах в 2030 году и может быть расширен до 64 участников.

Сборная Испании, которая стала триумфатором ЧМ-2026, имеет самые высокие шансы на победу на втором мундиале подряд. Нынешний наставник Луис де ла Фуэнте останется на своей должности, как минимум, на ближайшие четыре года.

Второе место в рейтинге претендентов занимает команда Франции, а третью позицию разделили сразу три сборные – Аргентина, Бразилия и Англия.

В списке нашлось место и итальянцам, который пропустили чемпионат мира – «Squadra Azzurra» продолжает поиски нового главного тренера и ведет переговоры с именитым испанцем Пепом Гвардиолой.

Шансы команд на победу на чемпионате мира 2030 года:

  • 1. Испания – 19%
  • 2. Франция – 15%
  • 3. Аргентина – 8%
  • 3. Бразилия – 8%
  • 3. Англия – 8%
  • 6. Германия – 7%
  • 7. Португалия – 6%
  • 8. Италия – 4%
  • 8. Норвегия – 4%
  • 8. Марокко – 4%
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ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2030 по футболу сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Англии по футболу
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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