Определился главный фаворит чемпионата мира, который состоится в 2030 году
Сборная Испании имеет самые высокие шансы, чтобы победить на втором мундиале подряд
В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника со счетом 1:0.
После завершения мундиаля аналитики составили рейтинг фаворитов следующего турнира, который пройдет в шести странах в 2030 году и может быть расширен до 64 участников.
Сборная Испании, которая стала триумфатором ЧМ-2026, имеет самые высокие шансы на победу на втором мундиале подряд. Нынешний наставник Луис де ла Фуэнте останется на своей должности, как минимум, на ближайшие четыре года.
Второе место в рейтинге претендентов занимает команда Франции, а третью позицию разделили сразу три сборные – Аргентина, Бразилия и Англия.
В списке нашлось место и итальянцам, который пропустили чемпионат мира – «Squadra Azzurra» продолжает поиски нового главного тренера и ведет переговоры с именитым испанцем Пепом Гвардиолой.
Шансы команд на победу на чемпионате мира 2030 года:
- 1. Испания – 19%
- 2. Франция – 15%
- 3. Аргентина – 8%
- 3. Бразилия – 8%
- 3. Англия – 8%
- 6. Германия – 7%
- 7. Португалия – 6%
- 8. Италия – 4%
- 8. Норвегия – 4%
- 8. Марокко – 4%
World Cup 2030 Favorites, via Kalshi:— Kalshi Sports (@KalshiSports) July 20, 2026
19% — Spain 🇪🇸
15% — France 🇫🇷
8% — Argentina 🇦🇷
8% — Brazil 🇧🇷
8% — England 🏴
7% — Germany 🇩🇪
6% — Portugal 🇵🇹
4% — Italy 🇮🇹
4% — Norway 🇳🇴
4% — Morocco 🇲🇦
3% — Netherlands 🇳🇱
3% — Colombia 🇨🇴
3% — Mexico 🇲🇽
3% — USA 🇺🇸 pic.twitter.com/MEpXKx5xD7
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