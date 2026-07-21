Другие новости21 июля 2026, 02:23 |
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«Тебе очень идет Париж». Журналистка Шахтера очаровала своей красотой
Ольга Каленчук опубликовала эффектные кадры на фоне Эйфелевой башни
21 июля 2026, 02:23 |
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Журналистка донецкого «Шахтера» Ольга Каленчук поделилась в Instagram новыми фотографиями из вечернего Парижа.
Для прогулки она выбрала короткое светлое платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру Ольги, а распущенные волосы сделали образ еще более романтичным.
«Ночь в Париже», – подписала публикацию Каленчук.
Подписчики засыпали журналистку комплиментами: «Очень красивая!», «Тебе очень идет Париж!», «Прекрасна, как всегда».
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