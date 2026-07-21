Ротань нашел усиление для Полесья в киевском Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский попал в сферу интересов житомирского «Полесья».

По информации источника, 24-летнего футболиста высоко оценивает главный тренер «волков» Руслан Ротань, который хотел бы видеть игрока в своей команде. Именно поэтому Рубчинский оказался в списке потенциальных кандидатов на усиление житомирского клуба.

Впрочем, возможный переход зависит не только от желания наставника «Полесья». Ключевую роль в вопросе трансфера будут играть руководства обоих клубов. Вторую половину прошлого сезона Рубчинский провел в аренде в «Карпатах». Он принял участие в девяти матчах и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с киевлянами рассчитан до 2028 года.