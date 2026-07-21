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Чемпионат Украины
21 июля 2026, 21:22 |
2885
0

Ротань нашел усиление для Полесья в киевском Динамо

Клубу интересен Рубчинский

21 июля 2026, 21:22 |
2885
0
Ротань нашел усиление для Полесья в киевском Динамо
ФК Динамо. Валентин Рубчинский
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Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский попал в сферу интересов житомирского «Полесья».

По информации источника, 24-летнего футболиста высоко оценивает главный тренер «волков» Руслан Ротань, который хотел бы видеть игрока в своей команде. Именно поэтому Рубчинский оказался в списке потенциальных кандидатов на усиление житомирского клуба.

Впрочем, возможный переход зависит не только от желания наставника «Полесья». Ключевую роль в вопросе трансфера будут играть руководства обоих клубов. Вторую половину прошлого сезона Рубчинский провел в аренде в «Карпатах». Он принял участие в девяти матчах и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с киевлянами рассчитан до 2028 года.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Валентин Рубчинский Руслан Ротань Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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