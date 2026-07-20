Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам

Львовские «Карпаты» в ближайшее время могут усилить состав сразу двумя игроками киевского «Динамо».

По имеющейся информации, в львовский клуб могут перейти полузащитник Валентин Рубчинский и фулбек Алексей Гусев.

Сообщается, что трансфер Рубчинского рассматривается как полноценный переход, тогда как Гусев может присоединиться к «Карпатам» на правах аренды до окончания сезона.

Ранее появилась информация, что в обратном направлении в Киев может перейти правый защитник «Карпат» Алексей Сыч.