Украина. Премьер лига20 июля 2026, 20:07 | Обновлено 20 июля 2026, 20:15
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Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
Во Львов может перейти Рубчинский и Гусев
20 июля 2026, 20:07 | Обновлено 20 июля 2026, 20:15
1723
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Львовские «Карпаты» в ближайшее время могут усилить состав сразу двумя игроками киевского «Динамо».
По имеющейся информации, в львовский клуб могут перейти полузащитник Валентин Рубчинский и фулбек Алексей Гусев.
Сообщается, что трансфер Рубчинского рассматривается как полноценный переход, тогда как Гусев может присоединиться к «Карпатам» на правах аренды до окончания сезона.
Ранее появилась информация, что в обратном направлении в Киев может перейти правый защитник «Карпат» Алексей Сыч.
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