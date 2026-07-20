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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 20:07 | Обновлено 20 июля 2026, 20:15
1723
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Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам

Во Львов может перейти Рубчинский и Гусев

20 июля 2026, 20:07 | Обновлено 20 июля 2026, 20:15
1723
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Динамо готовит трансферную сделку с Карпатами по двум футболистам
ФК Динамо. Валентин Рубчинский
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Львовские «Карпаты» в ближайшее время могут усилить состав сразу двумя игроками киевского «Динамо».

По имеющейся информации, в львовский клуб могут перейти полузащитник Валентин Рубчинский и фулбек Алексей Гусев.

Сообщается, что трансфер Рубчинского рассматривается как полноценный переход, тогда как Гусев может присоединиться к «Карпатам» на правах аренды до окончания сезона.

Ранее появилась информация, что в обратном направлении в Киев может перейти правый защитник «Карпат» Алексей Сыч.

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Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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Димон, где Пономаренко? Он уже пришвартовался к Босфорскому причалу?
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