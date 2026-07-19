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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 12:47 | Обновлено 19 июля 2026, 12:55
4542
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Динамо оформит трансфер футболиста, который играл за сборную Украины

Киевский клуб находится на финальной стадии переговоров о переходе 25-летнего Алексея Сыча

19 июля 2026, 12:47 | Обновлено 19 июля 2026, 12:55
4542
8 Comments
Динамо оформит трансфер футболиста, который играл за сборную Украины
ФК Карпаты Львов. Алексей Сыч
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Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке перед важным противостоянием с греческим ПАОКом во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В противостоянии против румынской «Университати» Клуж главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк был вынужден ставить на фланг обороны поляка Томаша Кендзеру.

«Бело-синие» приблизились к решению главной проблемы и нашли правого защитника, который усилит «Динамо», – продолжаются переговоры о трансфере Алексея Сыча, который имеет опыт выступлений за сборную Украины.

Киевский клуб сделал официальное предложение львовским «Карпатам» – по информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров о переходе 25-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. В активе защитника две игры за сборную Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

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Динамо Киев Карпаты Львов Алексей Сыч Игорь Костюк ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Не сказать что усилит, но конкуренцию составит
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+2
все добре, тільки потрібно було зробити це ще пару років назад 
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0
А чого не написали "Динамо оформить трансфер футболіста з відомого клубу"?
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0
Не знаю чи це добре чи погано 
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0
Норм+він збірник.
Проблемна позиція.
Дай бог щоб це правда.
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0
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