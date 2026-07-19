Динамо оформит трансфер футболиста, который играл за сборную Украины
Киевский клуб находится на финальной стадии переговоров о переходе 25-летнего Алексея Сыча
Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке перед важным противостоянием с греческим ПАОКом во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
В противостоянии против румынской «Университати» Клуж главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк был вынужден ставить на фланг обороны поляка Томаша Кендзеру.
«Бело-синие» приблизились к решению главной проблемы и нашли правого защитника, который усилит «Динамо», – продолжаются переговоры о трансфере Алексея Сыча, который имеет опыт выступлений за сборную Украины.
Киевский клуб сделал официальное предложение львовским «Карпатам» – по информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров о переходе 25-летнего футболиста.
В прошлом сезоне Сыч провел 18 матчей, однако результативными действиями не отличался. В активе защитника две игры за сборную Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
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