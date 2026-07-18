Динамо определилось, каких двух игроков приобрести до конца лета

Киевское «Динамо» планирует усилить состав до закрытия летнего трансферного окна.

Как отмечают источники, обладатель Кубка Украины намерен приобрести двух футболистов – целью клуба является усиление позиции правого защитника и приобретение левого вингера в нападение.

Уже в четверг, 23 июня, подопечные Игоря Костюка сыграют в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Ранее появилась информация, что киевское «Динамо» может решиться на смену главного тренера команды Игоря Костюка. В клубе не будут готовы простить тренера, если он не выведет команду в основной этап еврокубков.