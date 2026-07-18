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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 23:42 | Обновлено 19 июля 2026, 00:30
1062
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Динамо определилось, каких двух игроков приобрести до конца лета

Клуб планирует трансферы вингера и правого защитника

18 июля 2026, 23:42 | Обновлено 19 июля 2026, 00:30
1062
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Динамо определилось, каких двух игроков приобрести до конца лета
ФК Динамо. Игорь Суркіс
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Киевское «Динамо» планирует усилить состав до закрытия летнего трансферного окна.

Как отмечают источники, обладатель Кубка Украины намерен приобрести двух футболистов – целью клуба является усиление позиции правого защитника и приобретение левого вингера в нападение.

Уже в четверг, 23 июня, подопечные Игоря Костюка сыграют в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа.

Ранее появилась информация, что киевское «Динамо» может решиться на смену главного тренера команды Игоря Костюка. В клубе не будут готовы простить тренера, если он не выведет команду в основной этап еврокубков.

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Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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Суркіс вкотре пробиває дно. Сезон розпочато, команда ледве пройшла, будемо чесними, ну не надто сильного суперника і що головне продемонструвала відверто слабку гру. І тільки зараз постає питання, що команда потребує підсилення і не на одну позицію. Ну це просто дибілізм якийсь. Чим займалось керівництво весь цей час? А керівництво просто все про..бало. Але цього і слід було очікувати, бо пани Суркіси не люблять витрачати гроші на команду. А потім просто шукають якісь відмазки, тіпа ніхто з хороших гравців не хоче їхати в Україну. А зараз ДК влетить ПАОКу і перейде з ЛЄ в ЛК і Суркіси скажуть, що нікого купувати під Лігу Конференцій не будуть, а будуть грати тим складом який є. І буде повторення тих самих страждать як минулого року. А вболівальники будуть сидіти перед телевізорами і плюватись в екрани. Нажаль.
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