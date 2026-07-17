Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина

Киевское «Динамо» может решиться на смену главного тренера команды Игоря Костюка.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, в клубе не будут готовы простить тренера, если он не выведет команду в основной этап еврокубков. Однако отмечается, что у руководства «Динамо» пока нет кандидата на замену тренеру.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.