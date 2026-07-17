Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 23:10 | Обновлено 17 июля 2026, 23:49
2112
6

Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина

Клуб может уволить Игоря Костюка

17 июля 2026, 23:10 | Обновлено 17 июля 2026, 23:49
2112
6 Comments
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
ФК Динамо. Игорь Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» может решиться на смену главного тренера команды Игоря Костюка.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, в клубе не будут готовы простить тренера, если он не выведет команду в основной этап еврокубков. Однако отмечается, что у руководства «Динамо» пока нет кандидата на замену тренеру.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

По теме:
Пономарев объяснил поражение ЛНЗ в последнем контрольном матче
Джастин ЛОНВЕЙК: «Мы очень хорошо подготовились»
Три динамовца индивидуально готовятся к матчу с ПАОКом
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк отставка
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Футбол | 17 июля 2026, 06:23 7
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо

При жеребьевке победитель пары Динамо – ПАОК будет иметь сеяный статус

Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Футбол | 17 июля 2026, 09:32 14
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти

Тренер – о матче с румынами

Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 17.07.2026, 20:02
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17.07.2026, 08:13
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания
Футбол | 17.07.2026, 23:37
Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания
Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кря-кря
Ответить
+6
Непотрібно заважати Костюку працювати різними хайповими новинами про його відставку. Як казав мудрий депутат Коля Тищенко : " Караван працює , а собака йде на ... "
Ответить
0
Один нічого не зміг з купкою ідіотів, другий не зміг з купкою ідіотів, третій не зміг з купкою ідіотів. Давайте ще когось спробуєм, а ідіотів лишим у спокої. Вони ж не винні. Не можуть же ж бути винними ПРОФЕСІЙНІ ФУТБОЛІСТИ, які з двох метрів своєму напарнику пас віддати не можуть. 
Ответить
-1
Як не має кому очолити команду? А Ігор Суркіс? "Великий" тренер та фахівець! 
Ответить
-1
"немає кандидата на заміну" ? Хто ж у це повірить? Хіба є мало динамівських сердець? Ярмоленко - наступний і до ворожки не ходи
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 7
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 4
Футбол
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
16.07.2026, 01:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем