Новая проблема ФИФА. ЧМ-2034 сложно провести в 2034 году

Чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии может пройти в 2035 году.

Летом там играть нельзя – слишком жарко. А в даты катарского турнира 2022 года также не получится: в 2034 году это время Рамадана – согласно исламскому лунному календарю, праздник продлится с 12 ноября по 12 декабря.

В мусульманских странах, включая Саудовскую Аравию, Рамадан оказывает значительное влияние на общественную жизнь, и матчи, возможно, придется проводить ночью, чтобы соответствовать местным обычаям.

Турнир может быть проведен раньше в 2034 году, но зимние Олимпийские игры запланированы на январь и февраль. В марте около двух миллионов паломников отправятся в Мекку на хадж – еще одно событие, которое нельзя перенести.

Politico предполагает, что наиболее логичным периодом может быть промежуток между Рождеством 2034 года и хаджем, запланированным на середину февраля 2035 года. Это может привести к усилению давления со стороны европейских клубов по поводу любых изменений в расписании в 2034 году.