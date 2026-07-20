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Чемпионат мира
20 июля 2026, 23:25 |
627
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Новая проблема ФИФА. ЧМ-2034 сложно провести в 2034 году

Турнир примет Саудовская Аравия

20 июля 2026, 23:25 |
627
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Новая проблема ФИФА. ЧМ-2034 сложно провести в 2034 году
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Чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии может пройти в 2035 году.

Летом там играть нельзя – слишком жарко. А в даты катарского турнира 2022 года также не получится: в 2034 году это время Рамадана – согласно исламскому лунному календарю, праздник продлится с 12 ноября по 12 декабря.

В мусульманских странах, включая Саудовскую Аравию, Рамадан оказывает значительное влияние на общественную жизнь, и матчи, возможно, придется проводить ночью, чтобы соответствовать местным обычаям.

Турнир может быть проведен раньше в 2034 году, но зимние Олимпийские игры запланированы на январь и февраль. В марте около двух миллионов паломников отправятся в Мекку на хадж – еще одно событие, которое нельзя перенести.

Politico предполагает, что наиболее логичным периодом может быть промежуток между Рождеством 2034 года и хаджем, запланированным на середину февраля 2035 года. Это может привести к усилению давления со стороны европейских клубов по поводу любых изменений в расписании в 2034 году.

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ЧМ-2034 по футболу ФИФА
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
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