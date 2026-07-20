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Чемпионат мира
20 июля 2026, 23:23 | Обновлено 20 июля 2026, 23:27
1159
0

ВИДЕО. Стало известно, кто купил самые дорогие места на финал ЧМ за $4 млн

В решающем матче чемпионата мира Испания переиграла Аргентину

20 июля 2026, 23:23 | Обновлено 20 июля 2026, 23:27
1159
0
ВИДЕО. Стало известно, кто купил самые дорогие места на финал ЧМ за $4 млн
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Финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0 д.в.) запомнился не только игрой, но и невероятными ценами на VIP-места.

Официальный партнер ФИФА продал эксклюзивные места непосредственно у поля по цене около $1 млн за каждое. Кресла были установлены на уровне газона вдоль боковой линии стадиона в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

После публикации фотографий этих мест в соцсетях пользователи выражали удивление. Болельщики обратили внимание, что обзор перекрывали фотографы, рекламные конструкции и защитное стекло. Из-за этого многие назвали такие места «одними из худших для просмотра матча», несмотря на их рекордную стоимость.

VIP-пакет также включал ряд дополнительных привилегий. Поскольку места располагались на солнечной стороне арены, гостям даже выдавали фирменные шляпы от солнца.

Как свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях, пакет из нескольких таких мест за $4 млн приобрел основатель IT-компании из австралийского Мельбурна.

ВИДЕО. Стало известно, кто приобрел самые дорогие места на финал ЧМ за $4 млн

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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