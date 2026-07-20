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  4. Довбик определился с будущим. Для Артема уже нашли новый клуб
Италия
20 июля 2026, 23:42 |
579
0

Довбик определился с будущим. Для Артема уже нашли новый клуб

Футболист может перейти в «Фиорентину»

20 июля 2026, 23:42 |
579
0
Довбик определился с будущим. Для Артема уже нашли новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, 29-летний форвард не входит в планы нового главного тренера римлян Джана Пьеро Гасперини. Именно поэтому «Рома» готова рассмотреть вариант с продажей украинца.

Сообщается, что интерес к Довбику проявляет «Фиорентина», которая получила предложение от посредников. Артем принял решение — он хочет сменить клуб.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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Рома Рим трансферы чемпионат Турции по футболу трансферы Серии A Фиорентина Артем Довбик
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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