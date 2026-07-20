Довбик определился с будущим. Для Артема уже нашли новый клуб
Футболист может перейти в «Фиорентину»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом.
По информации журналиста Николо Скиры, 29-летний форвард не входит в планы нового главного тренера римлян Джана Пьеро Гасперини. Именно поэтому «Рома» готова рассмотреть вариант с продажей украинца.
Сообщается, что интерес к Довбику проявляет «Фиорентина», которая получила предложение от посредников. Артем принял решение — он хочет сменить клуб.
В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.
Artem #Dovbyk is not in #Gasperini’s Plans and is ready to leave #ASRoma this summer. The striker has been offered to #Fiorentina by an intermediary. #transfers @violanews— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2026
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