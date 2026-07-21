Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич дал рецепт попадания сборной Украины на Мундиаль
Чемпионат мира
21 июля 2026, 17:55 |
511
2

Мирон Маркевич дал рецепт попадания сборной Украины на Мундиаль

Авторитетный специалист считает, что в нынешнем составе «сине-желтые» ничего не добьются

21 июля 2026, 17:55 |
511
2 Comments
Мирон Маркевич дал рецепт попадания сборной Украины на Мундиаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На чемпионате мира, который завершился в США, Канаде и Мексике победила сборная Испании. На этом турнире отсутствовала сборная Украины, которая, в принципе, была близка к поездке за океан, но проиграла в стыковых матчах отборочного турнира. Как сделать так, чтобы и «сине-желтые» были среди лучших сборных планеты, рассказал Мирон Маркевич.

– Во-первых, к тренерскому штабу должен быть кредит доверия, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – А во-вторых, не нужно бояться вводить в состав талантливую молодежь, она у нас есть. Пусть даже пожертвовать, условно, Лигой наций. На мой взгляд, сборная в таком виде, как сейчас, ничего не добьется.

Верю, что Украина может попасть на этот праздник футбола, если в составе будут футболисты, которые не бояться черновой работы, и будут пахать на футбольном поле. Яркий этому пример – сборная Испании.

По теме:
«Пора уходить». Легенда сборной Аргентины готов покинуть команду после ЧМ
Все просто. В ФИФА уже знают, как будет работать ЧМ с 64 сборными
Дональд ТРАМП: «ФИФА проделала фантастическую работу»
Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Украины по футболу Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Футбол | 20 июля 2026, 22:09 0
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту

Пеп Гвардиола не принял предложение Федерации футбола Италии

Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Футбол | 20 июля 2026, 20:29 47
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными
Решение принято. ЧМ-2030 пройдет с 64 сборными

Еще четыре года назад было в два раза меньше участников

Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Футбол | 21.07.2026, 10:13
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Лучший игрок ЧМ-2026 хочет в Реал. Сделку блокирует президент
Футбол | 21.07.2026, 15:50
Лучший игрок ЧМ-2026 хочет в Реал. Сделку блокирует президент
Лучший игрок ЧМ-2026 хочет в Реал. Сделку блокирует президент
Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале
Футбол | 21.07.2026, 09:44
Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале
Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Там уже скоро будет сложнее не попасть чем попасть
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
Историческая таблица. Второй трофей ЧМ для Испании: у кого сколько титулов
20.07.2026, 07:23
Футбол
Легендарный боксер «покончил» с Тайсоном Фьюри
Легендарный боксер «покончил» с Тайсоном Фьюри
20.07.2026, 05:11
Бокс
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
20.07.2026, 11:00 1
Футбол
Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций
Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций
20.07.2026, 00:02 1
Волейбол
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 9
Футбол
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
20.07.2026, 09:41 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем