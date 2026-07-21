Мирон Маркевич дал рецепт попадания сборной Украины на Мундиаль
Авторитетный специалист считает, что в нынешнем составе «сине-желтые» ничего не добьются
На чемпионате мира, который завершился в США, Канаде и Мексике победила сборная Испании. На этом турнире отсутствовала сборная Украины, которая, в принципе, была близка к поездке за океан, но проиграла в стыковых матчах отборочного турнира. Как сделать так, чтобы и «сине-желтые» были среди лучших сборных планеты, рассказал Мирон Маркевич.
– Во-первых, к тренерскому штабу должен быть кредит доверия, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – А во-вторых, не нужно бояться вводить в состав талантливую молодежь, она у нас есть. Пусть даже пожертвовать, условно, Лигой наций. На мой взгляд, сборная в таком виде, как сейчас, ничего не добьется.
Верю, что Украина может попасть на этот праздник футбола, если в составе будут футболисты, которые не бояться черновой работы, и будут пахать на футбольном поле. Яркий этому пример – сборная Испании.
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