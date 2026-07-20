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Чемпионат мира
20 июля 2026, 17:40 | Обновлено 20 июля 2026, 17:46
780
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ФОТО. Сборная Испании вернулась домой с Кубком мира

Команда уже в Мадриде

20 июля 2026, 17:40 | Обновлено 20 июля 2026, 17:46
780
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ФОТО. Сборная Испании вернулась домой с Кубком мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Делегация сборной Испании после победы на ЧМ-2026 не стала задерживаться в США и уже вернулась домой. Самолет с триумфаторами чемпионата мира приземлился в Мадриде.

Команда Луиса де ла Фуэнте в финале обыграла Аргентину 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Испания в течение ЧМ-2026 не потерпела ни одного поражения и пропустила лишь один гол.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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