Чемпионат мира20 июля 2026, 17:40 | Обновлено 20 июля 2026, 17:46
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ФОТО. Сборная Испании вернулась домой с Кубком мира
Команда уже в Мадриде
20 июля 2026, 17:40 | Обновлено 20 июля 2026, 17:46
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Делегация сборной Испании после победы на ЧМ-2026 не стала задерживаться в США и уже вернулась домой. Самолет с триумфаторами чемпионата мира приземлился в Мадриде.
Команда Луиса де ла Фуэнте в финале обыграла Аргентину 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.
Испания в течение ЧМ-2026 не потерпела ни одного поражения и пропустила лишь один гол.
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