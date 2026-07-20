ФОТО. Сборная Испании вернулась домой с Кубком мира

Делегация сборной Испании после победы на ЧМ-2026 не стала задерживаться в США и уже вернулась домой. Самолет с триумфаторами чемпионата мира приземлился в Мадриде.

Команда Луиса де ла Фуэнте в финале обыграла Аргентину 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Испания в течение ЧМ-2026 не потерпела ни одного поражения и пропустила лишь один гол.