Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
«Сине-желтые» потеряли одну позицию
По завершении чемпионата мира-2026 ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. Главным изменением стало возвращение Испании на первую позицию, тогда как Аргентина утратила лидерство после поражения в финале мундиаля.
Благодаря победе Испания поднялась со второго места на первое в рейтинге ФИФА, опередив Аргентину. Франция сохранила третью позицию, а Англия осталась четвертой.
Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 33-е место в мировом рейтинге. В активе «сине-желтых» 1549,29 балла.
Украину обогнал Кот-д'Ивуар, поднявшийся на 31-ю строчку. Также рядом оказался Парагвай, который после удачного выступления на чемпионате мира совершил рывок с 41-го на 34-е место.
Топ-10 рейтинга ФИФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о наполненном событиями последнем уик-энде ЧМ
Награда досталась Родри
де вказані всі країни ФІФА,
але сайт її ще не оновив.
Мать святкують перемогу Іспанії.)))