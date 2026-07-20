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Чемпионат мира
20 июля 2026, 18:47 |
2554
1

Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины

«Сине-желтые» потеряли одну позицию

20 июля 2026, 18:47 |
2554
1 Comments
Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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По завершении чемпионата мира-2026 ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. Главным изменением стало возвращение Испании на первую позицию, тогда как Аргентина утратила лидерство после поражения в финале мундиаля.

Благодаря победе Испания поднялась со второго места на первое в рейтинге ФИФА, опередив Аргентину. Франция сохранила третью позицию, а Англия осталась четвертой.

Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 33-е место в мировом рейтинге. В активе «сине-желтых» 1549,29 балла.

Украину обогнал Кот-д'Ивуар, поднявшийся на 31-ю строчку. Также рядом оказался Парагвай, который после удачного выступления на чемпионате мира совершил рывок с 41-го на 34-е место.

Топ-10 рейтинга ФИФА

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 1
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на цьому сайті є сторінка з рейтингом ФІФА,
де вказані всі країни ФІФА,
але сайт її ще не оновив.
Мать святкують перемогу Іспанії.)))
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