Обновлен рейтинг ФИФА после ЧМ-2026. Изменилось место Украины

По завершении чемпионата мира-2026 ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. Главным изменением стало возвращение Испании на первую позицию, тогда как Аргентина утратила лидерство после поражения в финале мундиаля.

Благодаря победе Испания поднялась со второго места на первое в рейтинге ФИФА, опередив Аргентину. Франция сохранила третью позицию, а Англия осталась четвертой.

Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 33-е место в мировом рейтинге. В активе «сине-желтых» 1549,29 балла.

Украину обогнал Кот-д'Ивуар, поднявшийся на 31-ю строчку. Также рядом оказался Парагвай, который после удачного выступления на чемпионате мира совершил рывок с 41-го на 34-е место.

Топ-10 рейтинга ФИФА