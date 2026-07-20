Гвардиола получил роскошное предложение от титулованной команды
Испанец может возглавить «Скуадру Адзурру»
Бывший главный тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил предложение возглавить сборную Италии.
Как сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио, в минувшие выходные 55-летний специалист встретился в Испании с техническим директором «Скуадры Азурры» Паоло Мальдини и его помощником Леонардо. Функционеры в течение двух дней пытались убедить Гвардиолу принять их предложение, однако удалось ли им это, пока неизвестно.
Помимо Пепа, на пост главного тренера сборной Италии претендуют Роберто Манчини и Андреа Пирло. Сейчас команда переживает самый серьезный кризис в своей современной истории. Весной «Скуадра» в третий раз подряд не смогла пройти отбор на чемпионат мира.
Итальянская сборная – одна из самых титулованных национальных команд. Она является четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
Последним клубом Гвардиолы был «Манчестер Сити». Испанец покинул «горожан» в мае после 10 лет работы в качестве главного тренера.
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