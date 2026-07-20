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20 июля 2026, 15:47 | Обновлено 20 июля 2026, 15:48
803
0

Гвардиола получил роскошное предложение от титулованной команды

Испанец может возглавить «Скуадру Адзурру»

20 июля 2026, 15:47 | Обновлено 20 июля 2026, 15:48
803
0
Гвардиола получил роскошное предложение от титулованной команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Бывший главный тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил предложение возглавить сборную Италии.

Как сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио, в минувшие выходные 55-летний специалист встретился в Испании с техническим директором «Скуадры Азурры» Паоло Мальдини и его помощником Леонардо. Функционеры в течение двух дней пытались убедить Гвардиолу принять их предложение, однако удалось ли им это, пока неизвестно.

Помимо Пепа, на пост главного тренера сборной Италии претендуют Роберто Манчини и Андреа Пирло. Сейчас команда переживает самый серьезный кризис в своей современной истории. Весной «Скуадра» в третий раз подряд не смогла пройти отбор на чемпионат мира.

Итальянская сборная – одна из самых титулованных национальных команд. Она является четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Последним клубом Гвардиолы был «Манчестер Сити». Испанец покинул «горожан» в мае после 10 лет работы в качестве главного тренера.

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Андрей Плыгун Источник: Джанлука Ди Марцио
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