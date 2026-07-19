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Италия
19 июля 2026, 21:34 |
423
0

Антонио Конте принял решение по будущему

56-летний тренер не против отдохнуть от работы

19 июля 2026, 21:34 |
423
0
Антонио Конте принял решение по будущему
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте
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Антонио Конте заверил, что с нетерпением ждёт возможности «отдохнуть и восстановиться» после двух лет в «Наполи», но оставил дверь открытой для возвращения в сборную Италии.

У тренера оставался ещё один год по трёхлетнему контракту с «партенопеи», но после завоевания Скудетто в дебютном сезоне, а затем второго места во время кризиса из-за травм, он решил уйти.

«Я спокоен, два великолепных года в «Наполи» наполнили меня огромной радостью и удовлетворением, они дали мне очень многое на человеческом уровне», – сказал Конте в интервью DAZN Italia.

«Наполи» дал мне очень многое. Сейчас я наслаждаюсь отпуском и временем с семьей. Я человек, который тратит много энергии на работу, поэтому понимаю, что иногда мне нужно отдыхать и восстанавливаться. Я очень доволен тем, как прошли мои два года в «Наполи», теперь я могу отдохнуть и посмотреть футбол, ожидая возможных событий в течение года», – добавил специалист.

Таким образом 56-летний Конте намекнул, что готов взять паузу на год.

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Антонио Конте Наполи сборная Италии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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