Антонио Конте принял решение по будущему

Антонио Конте заверил, что с нетерпением ждёт возможности «отдохнуть и восстановиться» после двух лет в «Наполи», но оставил дверь открытой для возвращения в сборную Италии.

У тренера оставался ещё один год по трёхлетнему контракту с «партенопеи», но после завоевания Скудетто в дебютном сезоне, а затем второго места во время кризиса из-за травм, он решил уйти.

«Я спокоен, два великолепных года в «Наполи» наполнили меня огромной радостью и удовлетворением, они дали мне очень многое на человеческом уровне», – сказал Конте в интервью DAZN Italia.

«Наполи» дал мне очень многое. Сейчас я наслаждаюсь отпуском и временем с семьей. Я человек, который тратит много энергии на работу, поэтому понимаю, что иногда мне нужно отдыхать и восстанавливаться. Я очень доволен тем, как прошли мои два года в «Наполи», теперь я могу отдохнуть и посмотреть футбол, ожидая возможных событий в течение года», – добавил специалист.

Таким образом 56-летний Конте намекнул, что готов взять паузу на год.