Конте признался, почему решил уйти из Наполи: «Те, кто сеют яд, – враги»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы над «Удинезе» в 38-м туре Серии А (1:0) рассказал о своём уходе из неаполитанского клуба и планах на будущее.

«После Болоньи то, что я почувствовал и о чём также заявил на уровне общения с прессой, – это то, что возникли определённые ситуации, которые мне не нравились. В такие моменты нужно иметь мужество взять все в свои руки и назвать вещи своими именами. Потому что я, честно говоря, никогда не создавал искусственных трудностей по ходу чемпионатов, никогда этого не делал и никогда бы не подумал сопровождать «известного мертвеца», которым мог стать «Наполи» или любая другая команда.

Поэтому я был готов и отойти в сторону, поскольку, безусловно, некоторые новые игроки, подписанные во время трансферной кампании, не нашли общего языка со старым костяком команды, и в любом случае возникла очень, очень сложная динамика. Был момент, когда было правильно заявить об этом, правильно взять на себя всю ответственность. После этого мне повезло встретить группу людей, с которыми мы поговорили очень чётко, очень прямо, потому что я считаю, что есть моменты, когда нужно быть честными, нужно быть справедливыми, настоящими и разговаривать лицом к лицу. Мы поговорили, все выяснили, сказали друг другу, что все мы в одной лодке, что нужно грести против ветра и вместе, и снова двинулись вперед.

Когда сообщил президенту об уходе? Месяц назад я позвонил президенту и ничего не просил, он не описывал мне никаких проектов по сокращению масштабов, я вообще не хотел ничего знать. Месяц назад я сказал ему: «Аурелио, в силу нашей дружбы, я почувствовал, что мой путь здесь в любом случае подходит к концу». Так что речь не идет о сокращении масштабов или смене планов, ничего такого не было, потому что я не хотел ничего знать, мне это было неинтересно, поскольку решение уже было принято с моей стороны.

В Неаполе я потерпел неудачу в одном: я не смог сплотить, не смог принести единство в Неаполь. И скажу так: если нет единства в неаполитанской среде, становится очень тяжело бороться против других команд. И я видел столько яда, столько желчи, столько интриг против меня, против моих игроков. И скажу прямо: те, кто сеет яд, являются врагами клуба. А «Наполи» не нуждается во врагах.

«Наполи» нуждается в серьезных людях, людях, которые хотят добра команде, так же как тот болельщик, который покупает билет. Напротив, этим людям следовало бы держаться как можно дальше от «Наполи», потому что они несут только негатив и вред. Я потерпел неудачу с этой точки зрения и понял, что никогда не смогу сплотить эту среду. В тот момент, когда среда не является сплоченной – а для меня это было фундаментально, чтобы пытаться продолжать бороться за большие цели и в любом случае противостоять таким суперсилам, как я всегда говорил: «Ювентус», «Милан», «Интер»... – я поднял руки вверх. И когда я не могу изменить положение вещей, мне жаль. Я отвечаю за все своим лицом, и я делал это на протяжении двух лет. Но когда я осознаю, что вещи невозможно изменить, с моей стороны остаются удовлетворение, честь и престиж от того, что я тренировал «Наполи». Я благодарю президента Де Лаурентиса за то, что он дал мне эту возможность. Я смог узнать Неаполь со всех сторон. Я прожил это время интенсивно, страстно, от всего сердца, как мне и нравится. Неаполитанский болельщик меня понял, и это самое главное.

Моя следующая остановка – это сборная? То, о чем говорят, – это просто разговоры, точка и все. Я прекрасно помню, что сказал о сборной, и мне кажется, что выразился очень четко. Я прямо сказал: если бы я был президентом Федерации, среди кандидатов я бы точно назвал Антонио Конте, ещё и потому, что я уже выполнял эту работу.

Сегодня говорить «сборная, сборная»... во-первых, еще должен появиться президент Федерации. Потом я читаю... упоминали также имя Гвардиолы, но готова ли Федерация иметь топ-тренера? Потому что наличие топ-тренера в любом случае означает как почести, так и большие обязательства, это определенный статус. Поэтому, просто чтобы прояснить вам ситуацию: на данный момент здесь ноль, ничего. Все тренерские кресла заняты, возможно, я отдохну и поеду навестить Аурелио в Лос-Анджелесе на чемпионате мира.

Соглашаясь прийти в «Наполи», я думал, что принимаю ситуацию, где смогу немного насладиться результатом. Вместо этого я сразу понял, что само мое присутствие смещает амбиции, смещает параметры, смещает ожидания. Я пришел после десятого места, и сразу начали говорить, что поскольку мы не играли в еврокубках, я обязан выиграть Скудетто – вещь, которую в этом году я ни от кого не слышал. И было это давление. Мы выиграли Скудетто, а в этом году было давление, будто мы должны были выиграть Лигу чемпионов и все остальное. Это все хорошо и приятно. Я думал, что смогу немного больше насладиться результатом, но мне пришлось выкрутить ручку на полную мощность, потому что в таких случаях ты должен выживать, а выживаешь только одним способом: побеждая или в любом случае выводя команду на максимально высокий уровень.

Самым прекрасным днём был тот, когда мы выиграли Скудетто. Дважды: когда мы выиграли Скудетто и праздновали на поле, и когда потом нас приветствовали наши болельщики. Потому что видеть то, что они сделали и как они нас приветствовали, было действительно чем-то невероятным. Думаю, что в моей карьере игрока и тренера я выигрывал немало, но ничто никогда не праздновалось таким невероятным образом. Это то, что я всегда буду носить в своем сердце», – сказал Конте.