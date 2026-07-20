Скалони о своем будущем в сборной Аргентины: «У меня есть идея, что дальше»
Не факт, что тренер останется с командой
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не уверен, что останется с командой после поражения в финале ЧМ-2026 от Испании со счетом 0:1.
«Мне нужно будет поговорить с президентом федерации. У меня есть идея по поводу того, что делать дальше. Нам нужно обсудить эту ситуацию. Я никогда в жизни не думал, что нам удастся добиться такого».
«Повторить такое будет тяжело, поэтому нам нужно все обговорить», – сказал Скалони.
Под руководством наставника сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, стала второй на ЧМ-2026, а также дважды выиграла Копа Америка.
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