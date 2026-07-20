Скалони о своем будущем в сборной Аргентины: «У меня есть идея, что дальше»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не уверен, что останется с командой после поражения в финале ЧМ-2026 от Испании со счетом 0:1.

«Мне нужно будет поговорить с президентом федерации. У меня есть идея по поводу того, что делать дальше. Нам нужно обсудить эту ситуацию. Я никогда в жизни не думал, что нам удастся добиться такого».

«Повторить такое будет тяжело, поэтому нам нужно все обговорить», – сказал Скалони.

Под руководством наставника сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, стала второй на ЧМ-2026, а также дважды выиграла Копа Америка.