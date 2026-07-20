Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скалони о своем будущем в сборной Аргентины: «У меня есть идея, что дальше»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 14:40 | Обновлено 20 июля 2026, 14:51
288
0

Скалони о своем будущем в сборной Аргентины: «У меня есть идея, что дальше»

Не факт, что тренер останется с командой

20 июля 2026, 14:40 | Обновлено 20 июля 2026, 14:51
288
0
Скалони о своем будущем в сборной Аргентины: «У меня есть идея, что дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не уверен, что останется с командой после поражения в финале ЧМ-2026 от Испании со счетом 0:1.

«Мне нужно будет поговорить с президентом федерации. У меня есть идея по поводу того, что делать дальше. Нам нужно обсудить эту ситуацию. Я никогда в жизни не думал, что нам удастся добиться такого».

«Повторить такое будет тяжело, поэтому нам нужно все обговорить», – сказал Скалони.

Под руководством наставника сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, стала второй на ЧМ-2026, а также дважды выиграла Копа Америка.

По теме:
ВИДЕО. Положил в кулек – и домой. Игрок сборной Испании забрал Кубок мира
Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Месси вел себя по-детски, ему не следовало так поступать»
Лионель Скалони ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Футбол | 20 июля 2026, 08:22 11
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»

Пирс Морган раскритиковал поведение игроков в финале чемпионата мира против Испании

Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Футбол | 20 июля 2026, 11:00 0
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины

Решающий гол в матче забил Торрес

Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Футбол | 20.07.2026, 01:03
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Бокс | 20.07.2026, 08:39
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Лига чемпионов: итоги жребия 3-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Футбол | 20.07.2026, 13:17
Лига чемпионов: итоги жребия 3-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 3-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 30
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12
Бокс
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
20.07.2026, 07:37 10
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем