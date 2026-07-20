Скалони спасает футбол. 17 мыслей после матча Испании и Аргентины

Традиция награждать индивидуальными наградами за весь турнир исключительно футболистов команды-победительницы должна умереть. Сегодня ночью Симон стал вратарем №1 на турнире при том, что совершил всего 9 сейвов. По этому показателю он не вошел даже в топ-25 лучших на ЧМ. Даже вратарь Гаити спасал больше. Ладно, целых 90% отраженных ударов – но ведь ни одного в финале, в то время как, например, у Мартинеса 11 из 12. Конечно, работа вратаря не ограничивается сейвами, но и ситуаций, где нужно было снимать кроссы или подчищать за защитниками, у Симона тоже было не слишком много. Не стал героем ни в одном из матчей. Точно не в топ-5 и, возможно, даже не в топ-10 ключевых футболистов этой сборной. Но лучший вратарь турнира, потому что Испания победила. Конечно, это не награда лучшему игроку Лиги 1 для Дембеле за 9 матчей в стартовом составе, но всё равно сомнительно. Кажется, в ФИФА просто не могут принимать такие решения, которые не вызовут хейта в адрес федерации…

Но мы сегодня никого хейтить не будем. Максимум критиковать, а еще – хвалить и разбираться в том, что увидели в финале ЧМ. И да: тем для обсуждения значительно больше, чем ударов у сборной Аргентины.

1. Было бы несправедливо назвать действия Аргентины с первых минут «автобусом». Ее первое полноценное владение мячом длилось больше минуты: «автобусы» так не умеют и даже не пытаются. Команды, которые только отбиваются, сидят всем составом в своей штрафной – а Аргентина и мяч держит, и пытается его быстро возвращать себе во второй четверти, начиная от своих ворот, поля (в конце показали статистику: команда тратила в среднем по 13 секунд на возврат владения), и намеренно не опускается слишком низко… Да и вообще: не может коллектив с Месси в составе планировать все 90 минут не атаковать. Нет, не из-за статуса Лео – из-за его ненужности в таком сценарии. Месси – это –1 в обороне. Уже давно. Но полтора, а то и два футболиста в атаке. То есть атаковать нужно. Просто не получилось. Аргентина точно не планировала провести весь матч в обороне – просто Испания заставила.

2. Оборонительный план Аргентины долгое время работал идеально. Во-первых, у Испании всего 3 удара в первом тайме – это ни о чем. Во-вторых, единственный шанс соперника за 45 минут – после двух рикошетов. Сначала только благодаря рикошету Ямаль нашел партнера, а затем, когда тот вернул мяч, лишь рикошет помешал Мартинесу словить с первой попытки после удара Ламина. И на самом деле показательно, что единственный момент в тайме – случайный. Слишком сконцентрированные команды. Слишком большой страх ошибки. Слишком осторожные действия со стороны обеих команд. Да, обеих, не только аргентинцев. Испанцы не заостряли ситуацию лишний раз. У более осторожного Баены до перерыва почти столько же касаний мяча, сколько у креативного Ямаля, после перерыва и до замены – в полтора раза меньше. Но, пожалуй, ключевая статистика – по фолам. Получилось целых 16 на двоих, но на своей половине поля – всего 3. То есть почти все нарушения – в прессинге и ради срыва быстрых атак.

3. Судейство на турнире – так себе. Проблема в непоследовательности. И она во всем: от фиксации или нефиксации нарушений до 5 секунд на введение аута, которые считает лишь 1 из 3 рефери. Вот вчера, например, словенский арбитр установил низкий порог допустимого и активно фиксировал, в частности, мелкие нарушения – зато как можно дольше оттягивал момент показа первой желтой карточки. Нелогично же. Грубо говоря, в футбол не сыграешь из-за фолов, но, что бы ты ни делал, наказан «горчичником» не будешь – следовательно, нарушать выгодно. Вот вам и одна из причин превращения игры в «болото». А можно было дать больше бороться. И показать желтую Макалистеру. Сразу. И зафиксировать этот диапазон допустимых нарушений таким образом. Но ФИФА, очевидно, просит арбитров придерживаться указаний, которые меняются прямо по ходу турнира: когда стартовали, желтых было больше. ЧМ-2026 запомнится непоследовательной работой рефери как в отдельных матчах, так и в течение всего чемпионата в целом.

4. Первый тайм – ничейный. Не по моментам и атакам, а по идеям. Ведь обе команды контролировали ситуацию на поле. С испанцами все понятно: они уже раньше побеждали в аналогичном футболе без моментов с обеих сторон, например, Португалию. Так же забивали второй гол в ворота Франции. Сборная работает лёгкими джебами, а не тяжёлыми хуками. Нагнетает давление постепенно. Может забить в результате затяжного давления, а не после серии созданных моментов. Аргентина? Ну, она не позволила сопернику создать ничего за 45 минут: какие к ней вопросы? Она выживала и в более тяжелых условиях. Побеждала в матчах, когда пропускала первой. Уже выигрывала даже в тот день, когда уступала 0:2. А здесь нули. Соперник – лучше, но даже не близок к забитому голу. Единственное: темп несколько высоковат для аргентинцев, а превратить матч в боевик не получилось даже несмотря на то, что перед игрой слово взял Том Круз. Но Аргентине было довольно комфортно. Даже без ударов.

5. Замены Скалони – всегда одинаковые. С одной стороны, можно сказать, что тренер просто не меняет то, что работает. С другой: разве не имеет смысла в день, когда не все получается (0 ударов и 0 касаний в штрафной соперника до перерыва), поступить по-другому? Но нет: в первые 15 минут после перерыва на поле вышел крайний защитник вместо крайнего защитника. Сразу после перерыва появился Паредес, который не был готов на 100% – но слишком нужен этому центру поля Аргентины, который все время проигрывал свои дуэли Родри и Ко. В этот момент сборная получила +1 игрока в центре… чтобы на 70-й минуте после замены Де Пауля на Симеоне снова потерять это преимущество. Та же асимметрия, но уже с «бегуном» на другом фланге. Все это уже видели. Чего не видели? Игру с тремя нападающими при равном счете (Мартинес и Альварес были на поле одновременно только тогда, когда нужно было отыгрываться). Нико Паса.

Сборную бьют, а Скалони делает замены не по ситуации, а по тетрадке. Испания, для сравнения, забила свой гол после того, как де ла Фуэнте выпустил на поле Субименди и Гарсию впервые на турнире. В финале. Речь идет о смелости, креативном подходе… и уверенности в своих подопечных. Даже в резервистах. Возможно, у Скалони такой просто нет.

6. Скалони столкнулся с «дилеммой Месси». У Аргентины 0 ударов и в первом тайме, и после часа игры, и после 90 минут. Нет ни то что попыток – даже подходов к воротам соперника. Судьба матча решается не там – а у собственных ворот. При таком футболе Месси не нужен. К Лео на самом деле претензий нет: а что он должен делать, когда мяч не в «его» зонах? Он не может протащить его со своей половины поля в чужую штрафную. Точно не в 39 лет. Но факт есть факт: с Лео, стоящим без мяча, этой сборной тяжелее, чем было бы с 10-м полевым игроком. А заменить его нельзя. И нет, не из-за статуса Месси – из-за того, какой сигнал это дало бы команде. Ребята играют, в частности, ради Лео. Он вожак стаи, а не просто лидер. Партнеры Лео играют с мыслью, что он спасет. Забьет важный гол или отдаст ключевой пас. Играют с верой, что, пока Месси рядом, их усилия не напрасны. И как его заменить? Скалони не стал. Можно понять.

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7. Футбол высочайшего уровня – скучный. По крайней мере, по сравнению с «дворовым». Вот Франция и Англия чуть раньше сыграли 4:6. Было очень плохо – но весело, зрелищно. А здесь – ну, сложнее. Прямо-таки устаешь во время просмотра. Потому что футбол в 2026 году – прагматичный. Почти всегда. Ведь вес результата слишком велик. Круто иметь стиль, но не в финале. Точно не в финале ЧМ. В финале ЧМ круто побеждать. И когда обе команды играют на результат и хорошо тактически подкованы, получается то, что мы увидели. А именно матч с шансами менее чем на двойку xG за 120 минут. Матч, где большинство ударов в створ ворот были нанесены из-за пределов штрафной площадки. Матч, где одна из команд вообще не била по воротам 2 часа, вплоть до последних минут. Матч, в котором не было атак на скорости и 100-процентных моментов, а каждый второй удар – нанесенный в борьбе. В этом тоже есть своя эстетика. Но не так весело. Что-то вроде фильма с «Оскара», который точно хорош – однако смотреть его почему-то не хочется.

8. Самая чемпионская черта Испании – сохранение концентрации. У соперника 0… ну… всего. Ничего в атаке. Нет даже стабильных выходов на чужую половину поля. И так продолжается не 10–20, а все 90+ минут. Когда игра дается легко, легко потерять концентрацию. Начать недорабатывать. Не добежать в ситуации, когда мог, ведь зачем, если соперник всё равно ничего не может? Многие топ-команды попадают в такую ловушку. Многие – но не испанская. Показательно, что у Аргентины ничего не получалось в атаке вплоть до последних секунд. Испания не сбавляла прессинга. Ни одного футболиста в ее составе не обвинишь в том, что он где-то не выложился на 100% в игре без мяча. Большая команда в ситуации полного доминирования забивает гол. Великая команда в такой ситуации не теряет концентрации, что бы там ни случилось.

9. Мы должны ценить оборонительный футбол Аргентины. Во что играет «Бавария»? «Манчестер Сити»? «Барселона»? «ПСЖ»? «Интер»? Почти все топ-команды современности делают ставку на атаку. Практически в 100% своих матчей. Все лучшие футболисты и претенденты на Золотой мяч в 2026 году – из атакующей линии. Привозной Конате позиционируется «Реалом» как удачный трансфер, ведь попробуй найти на рынке сильного защитника без контракта. Футбол – это разнообразие. Разные подходы. Разные идеи. Разные видения игры. В 2026 году увидеть надежную игру без мяча на высшем уровне – привилегия. С таким почти не сталкиваемся. Команд, как «Челси» Моуриньо, больше не создают. Даже «Атлетико» Симеоне уже «не тот». А вот Аргентина в финале чемпионата мира доказывает, что можно провести топ-матч в обороне против топ-соперника. Скалони и Артета своими перформансами в финалах спасают футбол от однообразия. Ценой страданий зрителя – но спасают.

10. Удаление уничтожило Аргентину. ОТ пришлось начать в формации 4-4-1, чтобы через несколько минут перейти на 5-3-1: ведь нужно как-то защищаться от кроссов в штрафной. Аргентина окончательно прижалась к собственным воротам. Контратакам помешало присутствие на поле Месси: возможно, удалось бы куда-то убежать, если бы вместо него играл быстроногий нападающий. Но ведь его не заменишь. В конце концов, теперь уже действительно «автобус» Аргентины не справится. Допустит первую критическую ошибку за 106 минут игры. Вероятно, если бы Фернандес оставался на поле, отбиваться не пришлось бы. Возможно, испанцы не атаковали бы такими силами в дополнительное время, если бы знали, что нужно защищаться от забеганий Мартинеса (вышел бы он, а не Сенеси). Да что уж там: у Месси было бы больше касаний мяча, а значит, и больше шансов создать первый для сборной момент в матче. Но Энцо был удален за глупый фол после еще более глупой первой желтой карточки за разговоры. Каноничное событие. После такого либо сдают, либо становятся звездами.

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11. Аргентина на фоне Испании выглядела сборной простых людей. И из-за «роботизированности» испанцев, но в основном – из-за ситуации на поле. Соперник точно более мастеровитый. Умеет больше. Имеет преимущество. Что-то там создает, ощущение «вот-вот забьет» постоянное. Посмотрите, у них даже тренер в костюме. Аргентинский – в простой футболке. Сразу понятно, где здесь народная команда. Слышал тезис, что Аргентина – это «Атлетико» с Месси. Но нет, не так: за «Атлетико», будучи нейтральным болельщиком, так не болеешь. Хочешь не хочешь, но во время просмотра матча Аргентины с Испанией начинаешь хотя бы чуть-чуть радоваться каждому перехвату мяча первой. Каждому выносу после кросса. Каждому сейву Мартинеса. Потому что трудно ассоциировать себя с этой сборной Испании, которая все умеет и все может, чуть ли не идеальная. Проще – с Аргентиной, которая… выживает. Старается справляться так хорошо, как может. Очень близко.

12. Гол испанцев – неслучайный. И речь даже не о количестве атак, предшествовавших ему, – а о всей голевой. Мы уже видели голы команды после кросса справа на дальнюю штангу и последующей скидки назад. Но обычно отпасовывал Кукурелья – а здесь Уильямс. Показательно: в сборной Испании даже запасные Нико и Торрес хорошо знают, что делать во время атаки. А некоторые говорят, что футбол сборных – это только креативность отдельных футболистов. Нет, отработанные комбинации имеют место. Кстати, видели реакцию де ла Фуэнте на гол? Очень сдержанная радость. В финале ЧМ. Потому что не забили – выстрадали. Поэтому момент не столько о счастье, сколько об облегчении. Наконец-то выдохнули. Пожалуй, показательно: этот удар на 106-й минуте стал последним для испанцев в матче. Больше команда просто не смогла. Не заставила себя атаковать или контратаковать. Потому что все эмоции ушли на то давление. На добивание соперника уже не хватило.

13. Аргентина пережила пропущенный гол. После этого пошла в атаку и создала два опасных момента. Не знаю, как они это делают. Вспомните «Арсенал» в финале ЛЧ после пропущенного гола. Там тоже была героическая оборона. Также был гол, принесший облегчение одним и опустошение другим. «Арсенал» тогда лишь сдержал удар – но как следует не вернулся в игру. Не был столь же крутым, как в первом тайме. Потому что это психологически тяжело: пропустить, когда проводишь выдающийся оборонительный матч. Хорошо, что этой Аргентине концепция психологии не знакома. Поэтому едва не спаслась. В меньшинстве. В истории эта команда останется как та, которая не верит, что может проиграть. Даже не допускает, что такое может с ней случиться. Поэтому и не играет до первого пропущенного гола. Включается лишь на последних минутах. И делает это не благодаря классу – а благодаря чистой вере в свою победу. Эта Аргентина не о характере – о максимальной вере в себя.

14. Финал жизненных уроков. Например, такого: иногда веры недостаточно. Если лучший не даст поводов сомневаться в своем уровне и не проиграет сам себе, то победит. Это не повод отказаться от веры в себя – но повод добавить к ней работу над собой, чтобы стать лучше. Рекомендуется делать шаги навстречу прогрессу каждый день, ведь если испанцы забивают в финале ЧМ только после 20-го удара по воротам соперника, то чего ты-то хочешь достичь сразу? Хороший момент, чтобы продавать курсы а-ля «365 дней йоги, которые изменят твою жизнь». «Дилемма Месси» как бы намекает: иногда у тебя просто нет хороших вариантов, и ты становишься заложником обстоятельств. Даже если ты тренируешь финалистов ЧМ. Удаление Энцо учит нас быть дальновидными и напоминает о необходимости работать над тем, как следует переживать эмоции. Поучительный финал.

15. Нам стоит болеть за переход Торреса в «ПСЖ». Герой финала, да и вообще – потенциальная звезда. Уже успел поработать с Хави, Гвардиолой и Фликом. Скоро, возможно, и с Энрике: ходят слухи. На самом деле – футболист высшего класса. Многие знают его как транжиру, который не реализует 2 из 3 моментов, – но ведь Торрес их создает. Открывается. На этот раз у него был лучший момент в матче (удар головой) еще до гола, причем всего через несколько минут после выхода на замену. У него, а не Ямаля или Оярсабаля. В свое время так же упускал шансы Вернер – но тот не забивал в финале ЧМ (зачеркнуто) не забивал голы после выдающихся индивидуальных действий и не помогал создавать моменты партнёрам. А Ферран такое может. Делал это весь сезон. Кстати, провел лучший по голам сезон в карьере. То есть прогрессирует. Становится все лучше. Энрике уже вывел на новый уровень Дембеле и Хвичу – может сделать то же самое с Торресом. Особенно сейчас: представьте себе, какой заряд уверенности получил испанец после забитого гола! В «ПСЖ» он может стать одним из лучших в мире.

16. ЗМ должен выиграть Кейн. Не согласен с выбором Родри в качестве MVP турнира. На его месте должен был быть Месси, ведь он выиграл для Аргентины чуть ли не все матчи в плей-офф и на групповом этапе. В конце концов, мы выбираем не лучшего игрока финала и полуфинала – а всего турнира. Тогда Лео с его магией. Но этой магии не хватило для победы на ЧМ, а клубный сезон Месси провел там, где ЗМ не выигрывают. Ямаль выиграл в финале, но завершил турнир с комичным показателем в 1 голевое действие в 8 матчах: несерьезно награждать нападающего после такого выступления. Хвича вообще не был на ЧМ. Дембеле не впечатлил на ЧМ. Мбаппе впечатлил – но провалился с «Реалом» в сезоне. К Олисе вопросов не было… вплоть до полуфинала ЧМ. Там исчез. Как и во втором полуфинале ЛЧ. Пока не игрок больших матчей, к сожалению. Остается только Харри, который забил 73 гола за сезон. Остался без ЛЧ и ЧМ, но убедил. Лучший. Хотя бы методом исключения.

17. В 2030 году Скалони придется придумать гораздо больше. Был ли он заложником присутствия в команде Месси? Да, безусловно. С другой стороны, тренер вряд ли был против такой судьбы: благодаря лучшему в истории он дважды побывал в финалах ЧМ. Но ради этого построил весь футбол команды вокруг Лео. Центрировал игру. Отказался от атак по флангам вообще. В центр поля выбирал по работоспособности, а не по классу и креативности. Игнорировал Паса. Проводил все матчи одинаково и в одинаково низком темпе, чтобы Лео было удобно. Полностью опустил мяч. Вся эта сборная Аргентины, а особенно Скалони, действовали так, чтобы Месси играл в свой лучший футбол. И он играл. И это работало. В 2030 году этого не будет. Тогда, уже без Лео, должно заработать что-то другое… а пока этого другого нет вообще. Скалони придётся начать с нуля. Такова цена присутствия в составе легенды. И наставнику придется ее заплатить. Через 4 года он постарается доказать, что он топ-тренер для Аргентины – а не только для Лео.

P.S. Музыкальная пауза в 27 минут между таймами в финале – норм. Не в последнюю очередь из-за скучных первых 45 минут. Предлагаю оставить ее в футболе навсегда. Но не только на крупных турнирах – давайте интегрируем ее повсеместно. Представьте себе концерты в перерывах матчей «Хетафе»! Ради такого можно будет и поединки команды порой глянуть…