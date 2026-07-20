Макгрегор проиграл ставку из-за вирусного прогноза на ЧМ-2026

Конор Макгрегор проиграл ставку в 100 тысяч долларов на финал чемпионата мира по футболу, поставив на победу Аргентины над Испанией со счетом 3:2 в основное время. Если бы прогноз оказался точным, ирландец получил бы около 3,6 миллиона долларов.

Свою ставку бывший чемпион UFC объяснил вирусным постом 2021 года, в котором пользователь соцсетей якобы предсказал именно такой исход финала 2026 года. Однако матч завершился победой Испании со счетом 1:0.

После финального свистка Макгрегор с иронией отреагировал на неудачный прогноз в социальных сетях. Это стало очередным проигрышем ирландца после его недавнего поражения в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329.