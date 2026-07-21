Сборная Аргентины устроила протест после финала ЧМ-2026
Аргентинская команда уступила в финале Испании
После финального свистка решающего матча чемпионата мира-2026 произошёл резонансный эпизод с участием игроков сборной Аргентины.
Во время церемонии награждения, когда футболисты сборной Испании поднимали над головой Кубок мира, аргентинские игроки демонстративно повернулись к соперникам спиной.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Argentina players showed their back towards the Spain squad lifting the World Cup. pic.twitter.com/9c8QyDvVsE— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 20, 2026
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