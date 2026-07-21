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  4. Сборная Аргентины устроила протест после финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
21 июля 2026, 09:02 |
1694
5

Сборная Аргентины устроила протест после финала ЧМ-2026

Аргентинская команда уступила в финале Испании

21 июля 2026, 09:02 |
1694
5 Comments
Сборная Аргентины устроила протест после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины
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После финального свистка решающего матча чемпионата мира-2026 произошёл резонансный эпизод с участием игроков сборной Аргентины.

Во время церемонии награждения, когда футболисты сборной Испании поднимали над головой Кубок мира, аргентинские игроки демонстративно повернулись к соперникам спиной.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 5
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І грали брудно, і після гри повели себе як хамло 😡
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+4
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Маслоліченко, новина не повна! Не зазначено причин такого демаршу аргів! Незачот!
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+2
ганебна команда. Їх не мало бути у фіналі взагалі.
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+1
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