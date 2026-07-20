Скалони выступил с заявлением о Месси после поражения Аргентины от Испании

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о Лионеле Месси после поражения в финале ЧМ-2026.

«39 лет, друзья… Это просто невероятно. Я всегда был уверен, что он будет играть до тех пор, пока сам не решит завершить карьеру. Его партнеры по сборной и все, кто рядом с ним, готовы сделать для него всё.

Надеюсь, он гордится своими партнёрами, и я уверен, что это так. Так же надеюсь, что люди гордятся своей сборной, гордятся им и всем, что он сделал для аргентинского футбола.

На мой взгляд, он — лучший игрок, который когда-либо выходил на футбольное поле. То, что он показал на этом чемпионате мира, было впечатляющим, но для меня это ничего не изменило, ведь его величие было неоспоримым ещё задолго до этого», — подытожил тренер.