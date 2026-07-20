«Вы – абсолютно ужасны». Глава UFC разнес организаторов ЧМ-2026

Президент UFC Дэйна Уайт резко высказался по поводу организации чемпионата мира по футболу-2026.

Накануне в Нью-Джерси, США, состоялся финал турнира, в котором сборная Испании с минимальным счётом победила Аргентину (1:0). Уайт резко раскритиковал производство и трансляцию мероприятия.

«Знаете, что безумно? Я фактически дал шанс ребятам, занимающимся продюсированием, людям, ответственным за трансляцию чемпионата мира, сделать всё идеально. Хотя все в моей команде спорили со мной и говорили: «Они – худшие», я отвечал: «Нет, это мы худшие. Они не облажались так сильно, как мы».

И что же вы сделали? Сегодня вы утроили свои усилия и как бы сказали: «Да пошел ты, Дэйна Вайт, ты нас не превзойдешь! Мы – худшая продюсерская команда в истории спорта, когда речь идет о показе знаменитостей». Склоняю голову, поздравляю продюсеров чемпионата мира.

Вы победили. Вы еще и этот авиапролет умудрились испортить! Не хочу придираться к мелочам, я просто отдаю вам должное там, где это заслужено. Вы, черт возьми, абсолютно ужасны. Мы теперь лишь вторые худшие», – сказал промоутер MMA.