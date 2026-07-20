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Чемпионат мира
20 июля 2026, 10:49 | Обновлено 20 июля 2026, 11:05
893
0

«Вы – абсолютно ужасны». Глава UFC разнес организаторов ЧМ-2026

Дэйна Уайт выразил возмущение организацией чемпионата мира

20 июля 2026, 10:49 | Обновлено 20 июля 2026, 11:05
893
0
«Вы – абсолютно ужасны». Глава UFC разнес организаторов ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйна Уайт
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Президент UFC Дэйна Уайт резко высказался по поводу организации чемпионата мира по футболу-2026.

Накануне в Нью-Джерси, США, состоялся финал турнира, в котором сборная Испании с минимальным счётом победила Аргентину (1:0). Уайт резко раскритиковал производство и трансляцию мероприятия.

«Знаете, что безумно? Я фактически дал шанс ребятам, занимающимся продюсированием, людям, ответственным за трансляцию чемпионата мира, сделать всё идеально. Хотя все в моей команде спорили со мной и говорили: «Они – худшие», я отвечал: «Нет, это мы худшие. Они не облажались так сильно, как мы».

И что же вы сделали? Сегодня вы утроили свои усилия и как бы сказали: «Да пошел ты, Дэйна Вайт, ты нас не превзойдешь! Мы – худшая продюсерская команда в истории спорта, когда речь идет о показе знаменитостей». Склоняю голову, поздравляю продюсеров чемпионата мира.

Вы победили. Вы еще и этот авиапролет умудрились испортить! Не хочу придираться к мелочам, я просто отдаю вам должное там, где это заслужено. Вы, черт возьми, абсолютно ужасны. Мы теперь лишь вторые худшие», – сказал промоутер MMA.

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Дэйна Уайт UFC ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу ФИФА
Андрей Плыгун Источник: Bloody Elbow
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