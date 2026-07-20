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  4. Фабиан Руис вошел в элитный клуб победителей ЧМ и ЛЧ в одном сезоне
Чемпионат мира
20 июля 2026, 10:34 |
298
0

Фабиан Руис вошел в элитный клуб победителей ЧМ и ЛЧ в одном сезоне

Только 10 игроков в истории могут похвастаться подобным достижением

20 июля 2026, 10:34 |
298
0
Фабиан Руис вошел в элитный клуб победителей ЧМ и ЛЧ в одном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
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30-летний полузащитник ПСЖ и сборной Испании Фабиан Руис стал 10-м футболистом в истории, кто в одном сезоне стал победителем чемпионата мира и Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, при этом сыграв в обоих финалах.

Испанец стал первым игроком ПСЖ, кому подчинилось подобное достижение. Ранее только футболисты Баварии и Реала находились в этом эксклюзивном клубе.

Финалы Фабиана Руиса в сезоне 2025/26

  • ЧМ, Испания – Аргентина – 1:0
  • ЛЧ, ПСЖ – Арсенал – 1:1 (4:3 – по пенальти)

Игроки, выигравшие чемпионат мира и Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в одном сезоне, сыграв при этом в обеих финалах

  • 2026: Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)
  • 2018: Рафаэль Варан (Франция, Реал)
  • 2002: Роберто Карлос (Бразилия, Реал)
  • 1998: Кристиан Карамбе (Франция, Реал)
  • 1974: Ули Хенесс (ФРГ, Бавария)
  • 1974: Пауль Брайтнер (ФРГ, Бавария)
  • 1974: Ханс-Георг Шварценбек (ФРГ, Бавария)
  • 1974: Зепп Майер (ФРГ, Бавария)
  • 1974: Герд Мюллер (ФРГ, Бавария)
  • 1974: Франц Беккенбауэр (ФРГ, Бавария)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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