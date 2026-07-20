Фабиан Руис вошел в элитный клуб победителей ЧМ и ЛЧ в одном сезоне
Только 10 игроков в истории могут похвастаться подобным достижением
30-летний полузащитник ПСЖ и сборной Испании Фабиан Руис стал 10-м футболистом в истории, кто в одном сезоне стал победителем чемпионата мира и Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, при этом сыграв в обоих финалах.
Испанец стал первым игроком ПСЖ, кому подчинилось подобное достижение. Ранее только футболисты Баварии и Реала находились в этом эксклюзивном клубе.
Финалы Фабиана Руиса в сезоне 2025/26
- ЧМ, Испания – Аргентина – 1:0
- ЛЧ, ПСЖ – Арсенал – 1:1 (4:3 – по пенальти)
Игроки, выигравшие чемпионат мира и Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в одном сезоне, сыграв при этом в обеих финалах
- 2026: Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)
- 2018: Рафаэль Варан (Франция, Реал)
- 2002: Роберто Карлос (Бразилия, Реал)
- 1998: Кристиан Карамбе (Франция, Реал)
- 1974: Ули Хенесс (ФРГ, Бавария)
- 1974: Пауль Брайтнер (ФРГ, Бавария)
- 1974: Ханс-Георг Шварценбек (ФРГ, Бавария)
- 1974: Зепп Майер (ФРГ, Бавария)
- 1974: Герд Мюллер (ФРГ, Бавария)
- 1974: Франц Беккенбауэр (ФРГ, Бавария)
10 players have won the World Cup and European Cup/Champions League in the same season, having played in both finals.— Squawka (@Squawka) July 19, 2026
🇩🇪 Franz Beckenbauer (1974)
🇩🇪 Gerd Müller (1974)
🇩🇪 Sepp Maier (1974)
🇩🇪 Hans-Georg Schwarzenbeck (1974)
🇩🇪 Paul Breitner (1974)
🇩🇪 Uli Hoeness (1974)
🇫🇷… pic.twitter.com/JqaYsxJujI
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