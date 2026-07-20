«Очень крутой!». Волочай назвал украинца главным открытием ЧМ-2026
Виталий похвалил своего коллегу Дудку
Известный спортивный комментатор Виталий Волочай высказался по поводу освещения Чемпионата мира-2026 в Украине.
Эксперт признался, что посмотрел все матчи турнира, и отметил украинского комментатора Илью Дудку, которого назвал главным открытием ЧМ-2026.
«104 матча. Посмотрел все. Много на Sky, много на Fox, много на TVP, но все до единого – либо в прямом эфире, либо в повторе на Megogo.
И я не хочу давать аналитику комментариев, потому что я буду предвзято относиться к Саше Новаку или Сергею Лукьяненко, но я бы очень хотел отметить одного комментатора на этом чемпионате мира.
Илья Дудка. Открытие турнира для всех, очень молодой, но невероятно крутой комментатор. Я очень ценю людей, которые умеют заряжать, которые умеют сделать так, чтобы я не выключил, и то, что делал этот чувак на турнире, – это космос. Топ», – написал Волочай у себя в Telegram.
ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире приняли участие 48 команд. Сборная Украины не смогла пройти отбор на мундиаль.
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