«Очень крутой!». Волочай назвал украинца главным открытием ЧМ-2026

Известный спортивный комментатор Виталий Волочай высказался по поводу освещения Чемпионата мира-2026 в Украине.

Эксперт признался, что посмотрел все матчи турнира, и отметил украинского комментатора Илью Дудку, которого назвал главным открытием ЧМ-2026.

«104 матча. Посмотрел все. Много на Sky, много на Fox, много на TVP, но все до единого – либо в прямом эфире, либо в повторе на Megogo.

И я не хочу давать аналитику комментариев, потому что я буду предвзято относиться к Саше Новаку или Сергею Лукьяненко, но я бы очень хотел отметить одного комментатора на этом чемпионате мира.

Илья Дудка. Открытие турнира для всех, очень молодой, но невероятно крутой комментатор. Я очень ценю людей, которые умеют заряжать, которые умеют сделать так, чтобы я не выключил, и то, что делал этот чувак на турнире, – это космос. Топ», – написал Волочай у себя в Telegram.