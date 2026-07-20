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Чемпионат мира
20 июля 2026, 11:25 |
518
0

«Очень крутой!». Волочай назвал украинца главным открытием ЧМ-2026

Виталий похвалил своего коллегу Дудку

20 июля 2026, 11:25 |
518
0
«Очень крутой!». Волочай назвал украинца главным открытием ЧМ-2026
Twitter (X). Виталий Волочай
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Известный спортивный комментатор Виталий Волочай высказался по поводу освещения Чемпионата мира-2026 в Украине.

Эксперт признался, что посмотрел все матчи турнира, и отметил украинского комментатора Илью Дудку, которого назвал главным открытием ЧМ-2026.

«104 матча. Посмотрел все. Много на Sky, много на Fox, много на TVP, но все до единого – либо в прямом эфире, либо в повторе на Megogo.

И я не хочу давать аналитику комментариев, потому что я буду предвзято относиться к Саше Новаку или Сергею Лукьяненко, но я бы очень хотел отметить одного комментатора на этом чемпионате мира.

Илья Дудка. Открытие турнира для всех, очень молодой, но невероятно крутой комментатор. Я очень ценю людей, которые умеют заряжать, которые умеют сделать так, чтобы я не выключил, и то, что делал этот чувак на турнире, – это космос. Топ», – написал Волочай у себя в Telegram.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире приняли участие 48 команд. Сборная Украины не смогла пройти отбор на мундиаль.

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Виталий V1lat Волочай ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: Telegram
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