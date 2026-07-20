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  4. Сборная Испании отреагировала на протест Аргентины в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 11:21 |
848
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Сборная Испании отреагировала на протест Аргентины в финале ЧМ-2026

Дани Ольмо прокомментировал поведение соперника, который игнорировал награждение победителей

20 июля 2026, 11:21 |
848
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Сборная Испании отреагировала на протест Аргентины в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо
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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал поведение аргентинских футболистов в финале чемпионата мира, который состоялся в воскресенье, 19 июля.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника с минимальным счетом 1:0 благодаря результативному удару Феррана Торреса, который огорчил Эмилиано Мартинеса в экстра-тайме.

Во время церемонии награждения испанцев футболисты сборной Аргентины демонстративно отвернулись в другую сторону и проигнорировали вручение медалей «La Furia Roja».

«Нам все равно, что сделала Аргентина, когда нам вручали медаль. Важко придерживаться тех ценностей, которые ты хочешь передавать своим близким.

Мы являемся примером для многих поколений, я считаю, что футболисты сборной Аргентины также должны подавать правильный пример», – признался Ольмо.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Дани Ольмо
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Мій прогноз, щодо переможця ЧС-2026 підтвердився!  Браво "Фурія роха" !!! Чемпіони відрізняються від інших не тільки досконалою грою, але і своєю поведінкою на очах у сотні мільйонів вболівальників. Збірна Іспанії в фіналі (і не тільки) показала приклад чемпіонської гри, не повелась на грубощі і провокації зі сторони латиноамериканців і заслужено перемогла. Залишайтесь і надалі прикладом спортивної честі і гідності !
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