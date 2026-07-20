Сборная Испании отреагировала на протест Аргентины в финале ЧМ-2026
Дани Ольмо прокомментировал поведение соперника, который игнорировал награждение победителей
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал поведение аргентинских футболистов в финале чемпионата мира, который состоялся в воскресенье, 19 июля.
Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника с минимальным счетом 1:0 благодаря результативному удару Феррана Торреса, который огорчил Эмилиано Мартинеса в экстра-тайме.
Во время церемонии награждения испанцев футболисты сборной Аргентины демонстративно отвернулись в другую сторону и проигнорировали вручение медалей «La Furia Roja».
«Нам все равно, что сделала Аргентина, когда нам вручали медаль. Важко придерживаться тех ценностей, которые ты хочешь передавать своим близким.
Мы являемся примером для многих поколений, я считаю, что футболисты сборной Аргентины также должны подавать правильный пример», – признался Ольмо.
💬 Dani Olmo habla sobre la imagen de Argentina dando la espalda a los jugadores de España cuando recogieron las medallas— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 20, 2026
🙌 "Somos un ejemplo para muchas generaciones, creo que ellos deben también serlo"
😅 Y aparece Rodri con la Copa
📽️ @martinezferran pic.twitter.com/PMaajl6GNE
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