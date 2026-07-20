Сборная Испании отреагировала на протест Аргентины в финале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал поведение аргентинских футболистов в финале чемпионата мира, который состоялся в воскресенье, 19 июля.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника с минимальным счетом 1:0 благодаря результативному удару Феррана Торреса, который огорчил Эмилиано Мартинеса в экстра-тайме.

Во время церемонии награждения испанцев футболисты сборной Аргентины демонстративно отвернулись в другую сторону и проигнорировали вручение медалей «La Furia Roja».

«Нам все равно, что сделала Аргентина, когда нам вручали медаль. Важко придерживаться тех ценностей, которые ты хочешь передавать своим близким.

Мы являемся примером для многих поколений, я считаю, что футболисты сборной Аргентины также должны подавать правильный пример», – признался Ольмо.