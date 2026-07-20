«Этого вы не увидите!»: Копына дал громкое обещание болельщикам Александрии

30-летний защитник «Александрии» Юрий Копына ответил на вопрос о том, как будет выглядеть игра команды в новом сезоне.

Футболист заявил, что «горожане» будут бороться за победу в каждом матче и пообещал, что команда будет играть самоотверженно.

«Скажу и от себя и, можно сказать, от имени команды, что бездушной игры вы точно не увидите», – сказал Копына.

Юрий присоединился к «Александрии» в начале июля. Ранее он уже играл в составе команды из Кировоградской области с 2021 по 2025 годы. В новом сезоне подопечные Владимира Шарана будут выступать в Первой лиге. Первый матч «Александрия» проведет против тернопольской «Нивы» уже 24 июля.