Защитник сборной Украины прокомментировал потенциальный трансфер в Динамо

Защитник румынской «Университати» Крайова и сборной Украины Александр Романчук отреагировал на трансферные слухи о своем будущем, в частности, о переходе в киевское «Динамо»:

– Твой контракт рассчитан до июня 2028 года. В то же время, много говорят не только об интересе из Германии, но и о киевском «Динамо». Что тебе сейчас в приоритете?

– Да, это правда, что есть интерес из разных стран, в частности из топ-5 европейских лиг, а также из Украины. Сейчас у меня нет конкретного приоритета – возвращаться в Украину или продолжать карьеру в Европе.

Мы будем смотреть на поступающие официальные предложения и уже тогда решать, как будет лучше для моей семьи и моей карьеры. После такого сезона абсолютно нормально, когда появляется интерес со стороны более сильных чемпионатов.

Я воспринимаю это спокойно. Стараюсь не концентрироваться на конкретных клубах или новостях. У меня действующий контракт с «Университатей».

Если будут официальные предложения, мы вместе с семьей, агентом и клубом все обсудим и примем решение, которое будет наилучшим для моей карьеры», – рассказал защитник.

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 48 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Романчук неоднократно попадал в символические сборные в еврокубках и чемпионате Румынии.