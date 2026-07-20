Защитник сборной Украины прокомментировал потенциальный трансфер в Динамо
Александр Романчук провел успешный сезон в составе румынской «Университети» Крайова
Защитник румынской «Университати» Крайова и сборной Украины Александр Романчук отреагировал на трансферные слухи о своем будущем, в частности, о переходе в киевское «Динамо»:
– Твой контракт рассчитан до июня 2028 года. В то же время, много говорят не только об интересе из Германии, но и о киевском «Динамо». Что тебе сейчас в приоритете?
– Да, это правда, что есть интерес из разных стран, в частности из топ-5 европейских лиг, а также из Украины. Сейчас у меня нет конкретного приоритета – возвращаться в Украину или продолжать карьеру в Европе.
Мы будем смотреть на поступающие официальные предложения и уже тогда решать, как будет лучше для моей семьи и моей карьеры. После такого сезона абсолютно нормально, когда появляется интерес со стороны более сильных чемпионатов.
Я воспринимаю это спокойно. Стараюсь не концентрироваться на конкретных клубах или новостях. У меня действующий контракт с «Университатей».
Если будут официальные предложения, мы вместе с семьей, агентом и клубом все обсудим и примем решение, которое будет наилучшим для моей карьеры», – рассказал защитник.
В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 48 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Романчук неоднократно попадал в символические сборные в еврокубках и чемпионате Румынии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер посетил матч в США
Бенавидес не готов к противостоянию с украинцем