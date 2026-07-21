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Чемпионат мира
21 июля 2026, 08:32 |
774
0

В Англии нашли человека, из-за которого Аргентина проиграла Испании

Ленг отметил неудачную игру Месси

21 июля 2026, 08:32 |
774
0
В Англии нашли человека, из-за которого Аргентина проиграла Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Журналист The Athletic Джек Ленг поделился своей оценкой игры капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира-2026 против Испании.

«Такое о Месси приходится говорить крайне редко, и это почти звучит как кощунство, но он просто не повлиял на этот матч», — написал Ленг.

Статистика лишь подчёркивает слова журналиста. Первый удар по воротам в финале Лионель Месси нанёс только на 116-й минуте встречи, однако его попытку головой заблокировал полузащитник сборной Испании Микель Мерино.

Кроме того, в первые 15 минут матча 39-летний аргентинец лишь однажды коснулся мяча – это произошло во время розыгрыша мяча из центрального круга.

Незаметная игра Месси была следствием не столько его слабого выступления, сколько почти безупречной игры сборной Испании, которая контролировала ход финала и не позволила лидеру аргентинцев проявить свои лучшие качества», – сказал Ленг.

Напомним, в финале чемпионата мира-2026 Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса.

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Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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