В Англии нашли человека, из-за которого Аргентина проиграла Испании

Журналист The Athletic Джек Ленг поделился своей оценкой игры капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира-2026 против Испании.

«Такое о Месси приходится говорить крайне редко, и это почти звучит как кощунство, но он просто не повлиял на этот матч», — написал Ленг.

Статистика лишь подчёркивает слова журналиста. Первый удар по воротам в финале Лионель Месси нанёс только на 116-й минуте встречи, однако его попытку головой заблокировал полузащитник сборной Испании Микель Мерино.

Кроме того, в первые 15 минут матча 39-летний аргентинец лишь однажды коснулся мяча – это произошло во время розыгрыша мяча из центрального круга.

Незаметная игра Месси была следствием не столько его слабого выступления, сколько почти безупречной игры сборной Испании, которая контролировала ход финала и не позволила лидеру аргентинцев проявить свои лучшие качества», – сказал Ленг.

Напомним, в финале чемпионата мира-2026 Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса.

Lionel Messi had Argentina's first shot of the World Cup final after 116 minutes. It was blocked by the head of Mikel Merino.



The 39-year-old had his quietest game of the tournament, with just a single touch in the opening 15 minutes — and that was from the kick-off.



But… pic.twitter.com/X7rKjUHb1e — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 19, 2026