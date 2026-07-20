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Чемпионат мира
20 июля 2026, 08:22 | Обновлено 20 июля 2026, 08:41
3085
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Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании

Футболист не вернется в Аргентину, а отправится в США

20 июля 2026, 08:22 | Обновлено 20 июля 2026, 08:41
3085
1 Comments
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник Родриго Де Пауль после пребывания в Нью-Йорке не вернутся на родину.

По информации аргентинских источников, футболисты сразу вылетят в Майами, где продолжат подготовку и вернутся в расположение своего клуба.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Це для тих, хто вважаєте, що Мессі усією душою з Аргентиною. Він вже 25 років як не живе там, інколи до батьків приїжджає. Аргентинець він умовний, а після гри, скоріш усього повернеться до Каталонії: жити чи працювати. Як Кройфф. Директор чи ще хтось.
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