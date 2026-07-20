Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник Родриго Де Пауль после пребывания в Нью-Йорке не вернутся на родину.

По информации аргентинских источников, футболисты сразу вылетят в Майами, где продолжат подготовку и вернутся в расположение своего клуба.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.