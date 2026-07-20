Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Футболист не вернется в Аргентину, а отправится в США
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник Родриго Де Пауль после пребывания в Нью-Йорке не вернутся на родину.
По информации аргентинских источников, футболисты сразу вылетят в Майами, где продолжат подготовку и вернутся в расположение своего клуба.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
🚨#AHORA | LIONEL MESSI Y RODRIGO DE PAUL NO VUELVEN A LA ARGENTINA— doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 20, 2026
📌El capitán y el "motorcito" viajarán desde Nueva York rumbo a Miami, según pudo confirmar @okdobleamarilla pic.twitter.com/9CG6P9YICp
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